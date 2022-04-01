Começo do Brasileirão, reta final da janela e expectativa por reforços: o abril do Botafogo

Apesar de ser o mês do dia da mentira, abril promete trazer definições para todo o ano do Botafogo. O quarto mês promete ser marcante: trará o começo do Campeonato Brasileiro e o fim da primeira janela de transferências do futebol no país.+ O método Luís Castro: técnico do Botafogo 'dá as caras' e coloca posse, pressão e intensidade em pauta

O Glorioso terá três jogos no mês - todos pela competição nacional. Luís Castro promove uma 'intertemporada' desde o dia 30, quando iniciou os trabalhos no Estádio Nilton Santos. A estreia será contra o Corinthians, em casa, e a expectativa da diretoria é de bom público.

Há também aguardo sobre como será o comportamento do Botafogo nos últimos dias de janela. Os clubes têm até o dia 12 de abril para contratar jogadores de outros clubes. O Alvinegro tem interesse na chegada de lateral-esquerdo, zagueiro canhoto, jogador de lado, meio-campo avançado e mais um centroavante.

O clube tem conversas com jogadores em todos esses setores, mas muitos deles atuam na Europa e estão vivenciando a reta final das respectivas competições no Velho Continente, o que dificulta a liberação por parte dos clubes. Mesmo assim, a expectativa da diretoria é de pelo menos três reforços até o fechamento dessa janela.

Dentro de campo, o Alvinegro terá dois jogos fora de casa em abril. O calendário ainda não apertará e Luís Castro terá semanas cheias durante todo o mês.JOGOS DO BOTAFOGO EM ABRIL10/04 - Botafogo x Corinthians - Estádio Nilton Santos - 16h - Brasileirão​17/04 - Ceará x Botafogo - Arena Castelão - 19h - Brasileirão​24/04 - Atlético-GO x Botafogo - Estádio Antônio Accioly - 19h - Brasileirão