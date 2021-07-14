Começa o leilão de camisas usadas pelo Botafogo na partida contra o Vitória

Na tarde desta quarta-feira, começou o leilão das camisas usadas pelo Botafogo na partida contra o Vitória, válida pela oitava rodada da Série B. Além disso, a braçadeira, que foi pintada nas cores do arco íris, também está no leilão. No centro do uniforme usado pelos jogadores estava a frase "#AmorÉAmor". Tudo está autografado, e o lucro da ação será revertido para a Casa 1, centro de cultura e acolhimento para pessoas LGBTQIA+
> ATUAÇÕES: Chay marca três gols e recebe a maior nota do BotafogoFundada em 2017, a Casa 1 é um projeto da sociedade civil que tem como propósito a acolhida de jovens entre 18 e 25 anos que foram expulsos de casa pela família, devido à rejeição às suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero. A instituição oferece assistência social a todas as vítimas da desigualdade, bem como moradia em um local seguro.Confira o último lance feito por cada produto até a publicação desta matéria:
Camisa Douglas Borges - 114 euros
Guilherme Santos - 139 euros
Gilvan - 114 euros
Daniel Borges - 114 euros
Kanu - 139 euros
Pedro Castro - 114 euros
Luís Oyama - 114 euros
Rafael Navarro - 116 euros
Diego Gonçalves - 114 euros
Ronald - 139 euros
Chay - 140 euros
Marco Antônio - 140 euros
Rafael Carioca - 115 euros
Barreto - 114 euros
Rafael Moura - 139 euros
Ricardinho - 114 euros
Marcinho - 90 euros
Felipe Ferreira - 114 euros
Lucas Mezenga - 89 euros
Joel Carli - 114 euros
Diego Loureiro - 114 euros
Warley - 115 euros
Matheus Frizzo - 90 euros
Faixa de capitão - 89 euros