Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Começa o leilão de camisas usadas pelo Botafogo na partida contra o Vitória

No dia 30 de junho, o Alvinegro já havia anunciado que as camisas, bem como a braçadeira de capitão, iriam a leilão. Lucro vai para projeto que acolhe pessoas LGBTQIA+...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:04

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:04

Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta quarta-feira, começou o leilão das camisas usadas pelo Botafogo na partida contra o Vitória, válida pela oitava rodada da Série B. Além disso, a braçadeira, que foi pintada nas cores do arco íris, também está no leilão. No centro do uniforme usado pelos jogadores estava a frase "#AmorÉAmor". Tudo está autografado, e o lucro da ação será revertido para a Casa 1, centro de cultura e acolhimento para pessoas LGBTQIA+
> ATUAÇÕES: Chay marca três gols e recebe a maior nota do BotafogoFundada em 2017, a Casa 1 é um projeto da sociedade civil que tem como propósito a acolhida de jovens entre 18 e 25 anos que foram expulsos de casa pela família, devido à rejeição às suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero. A instituição oferece assistência social a todas as vítimas da desigualdade, bem como moradia em um local seguro.Confira o último lance feito por cada produto até a publicação desta matéria:
Camisa Douglas Borges - 114 euros
Guilherme Santos - 139 euros
Gilvan - 114 euros
Daniel Borges - 114 euros
Kanu - 139 euros
Pedro Castro - 114 euros
Luís Oyama - 114 euros
Rafael Navarro - 116 euros
Diego Gonçalves - 114 euros
Ronald - 139 euros
Chay - 140 euros
Marco Antônio - 140 euros
Rafael Carioca - 115 euros
Barreto - 114 euros
Rafael Moura - 139 euros
Ricardinho - 114 euros
Marcinho - 90 euros
Felipe Ferreira - 114 euros
Lucas Mezenga - 89 euros
Joel Carli - 114 euros
Diego Loureiro - 114 euros
Warley - 115 euros
Matheus Frizzo - 90 euros
Faixa de capitão - 89 euros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados