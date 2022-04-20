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futebol

Com Zé Ricardo sob pressão, Jorge Salgado e jogadores defendem técnico do Vasco

Treinador do Cruz-Maltino é o principal alvo das cobranças de torcedores e até de apoiadores do presidente Jorge Salgado diante da má fase do do time na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 07:30

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:30

A pressão sobre Zé Ricardo é latente. De grande parte da torcida, de parte relevante do grupo de apoio do presidente do clube, Jorge Salgado. Mas o mandatário e os jogadores mantém apoio irrestrito ao trabalho do técnico do Vasco, apesar dos maus resultados e atuações recentes.- Eu, o Anderson (Conceição), o Edimar e o Nenê conversamos bastante, pela pessoa que o Zé é e pelo trabalho que ele faz no dia a dia. Temos que dar a vida porque o Zé é um cara sensacional. Tanto no dia a dia, no trabalho, quanto como pessoa. Por essas e outras coisas vamos melhorar. O Zé merece estar com a gente. Quando as vitórias voltarem, as coisas vão ficar mais tranquilas - afirmou Raniel, nesta terça-feira, admitindo a situação delicada do treinador.
Salgado, inclusive, se reuniu com aliados na última terça-feira, que aumentaram a cobrança por melhores atuações e resultados. Integrantes de torcidas organizadas também estiveram com o mandatário e fizeram cobranças. O site "Jogada 10" publicou sobre tal reunião primeiramente. Contudo, na semana passada, na cerimônia de homenagem a Roberto Dinamite, ele havia defendido publicamente o comandante.
- Eu tenho plena confiança no treinador. Acho que ele está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório - disse, num contexto pós-primeira partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Houve mais um jogo, o próximo será nesta sexta-feira, contra a Chapecoense, mas o cenário que pesa sobre o técnico Zé Ricardo segue o mesmo.
Crédito: ZéRicardoestánasegundapassagemcomotécnicodoVasco(RafaelRibeiro/Vasco.com.br

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