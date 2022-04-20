Com Zé Ricardo sob pressão, Jorge Salgado e jogadores defendem técnico do Vasco

A pressão sobre Zé Ricardo é latente. De grande parte da torcida, de parte relevante do grupo de apoio do presidente do clube, Jorge Salgado. Mas o mandatário e os jogadores mantém apoio irrestrito ao trabalho do técnico do Vasco, apesar dos maus resultados e atuações recentes.- Eu, o Anderson (Conceição), o Edimar e o Nenê conversamos bastante, pela pessoa que o Zé é e pelo trabalho que ele faz no dia a dia. Temos que dar a vida porque o Zé é um cara sensacional. Tanto no dia a dia, no trabalho, quanto como pessoa. Por essas e outras coisas vamos melhorar. O Zé merece estar com a gente. Quando as vitórias voltarem, as coisas vão ficar mais tranquilas - afirmou Raniel, nesta terça-feira, admitindo a situação delicada do treinador.