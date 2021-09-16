Com Willian, Corinthians faz treino tático visando o América-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians foi a campo, no CT Joaquim Grava, na manhã desta quinta-feira (16), em atividade visando o próximo compromisso, contra o América-MG, no domingo (19), às 18h15, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosWillian, que tem a sua estreia prevista para esteve fim de semana, participou de todo o treinamento.

O trabalho comandando pelo técnico Sylvinho contou com uma atividade tática em campo reduzido, além de um treinamento de bolas paradas defensivas.

Antes, houve uma atividade coordenativo de tração comandada pela equipe de preparação física.