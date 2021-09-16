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futebol

Com Willian, Corinthians faz treino tático visando o América-MG

Timão vive expectativa de estreia do meia contra o Coelho neste domingo (19)...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 14:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians foi a campo, no CT Joaquim Grava, na manhã desta quinta-feira (16), em atividade visando o próximo compromisso, contra o América-MG, no domingo (19), às 18h15, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosWillian, que tem a sua estreia prevista para esteve fim de semana, participou de todo o treinamento.
O trabalho comandando pelo técnico Sylvinho contou com uma atividade tática em campo reduzido, além de um treinamento de bolas paradas defensivas.
Antes, houve uma atividade coordenativo de tração comandada pela equipe de preparação física.
Os atacantes Adson e Luan fizeram trabalhos específicos de recuperação física. Adson no laboratório R9, com a fisioterapia, e o Luan em campo, mas separadamente ao restante do elenco, com o preparador físico Flávio de Oliveira.

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