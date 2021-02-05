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futebol

Com Wesley em campo, Palmeiras treina com foco no Tigres

Abel Ferreira comandou mais uma sessão de atividades antes de enfrentar a equipe mexicana pela semifinal do Mundial
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 18:30

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Faltam poucos dias para a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes e, pensando nisso, o elenco do Verdão realizou, nesta sexta-feira (05), mais uma sessão de treinamentos em Doha, no Qatar, onde o time está concentrado.No treino, Abel Ferreira e sua comissão técnica, contando com a presença de todos os atletas disponíveis, propuseram atividades táticas cobrando intensidade, movimentações e transições rápidas. Na sequência, foram feitos exercícios com dimensões reduzidas, aprimorando raciocínio e marcação. Por fim, os jogadores aperfeiçoaram cobranças de falta e pênaltis.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos
O atacante Wesley, que se recupera de lesão, participou de parte do treinamento sem qualquer tipo de restrição junto com os colegas. Na sequência, fez atividades físicas com Gabriel Veron, que corre o risco de ser cortado da competição, na beira do gramado.
Há dúvidas se Veron estará recuperado a tempo de uma eventual final, na próxima quinta-feira (11); caso não esteja, será cortado da lista de inscritos e poderá dar lugar a Wesley, que está na reta final de sua transição física.
O Palmeiras estreia na Copa de Mundo de Clubes da FIFA no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), contra o Tigres, do México.

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