Com voo fretado, Palmeiras lança pacotes para torcedores que querem ver Mundial pessoalmente

O Palmeiras lançou oficialmente os seus pacotes de viagem para os torcedores que queiram ir ao Emirados Árabes Unidos torcer presencialmente para o clube no Mundial de Clubes, entre os dias 3 e 12 de fevereiro. Quem estiver disposto a acompanhar o clube na tentativa de conquistar um título inédito em sua história vai desembolsar entre R$ 17 mil e R$ 81,5 mil de acordo com os vários planos oferecidos (veja abaixo).Segundo o clube, a parceria com a operadora de turismo Century Travel foi firmada por conta da alta procura por parte da torcida.

Todos os pacotes vendidos oferecerão aos torcedores voo fretado para Abu Dhabi da Qatar Airways.

- Com datas nobres de ida e volta, o clube possibilita a presença da maior quantidade possível de torcedores do Verdão, sempre com comodidade e segurança - garante o Palmeiras em comunicado divulgado por sua assessoria.

Ao todo são quatro tipos de pacotes. O valor da viagem pode ser parcelado em até dez vezes, sem juros.

O pacote mais barato oferece a viagem em classe executiva, mas proporcionará vantagens ao torcedor.

O embarque será realizado no dia 06 de fevereiro e o retorno no dia 13, ambos no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

Todos contemplam ingresso de Categoria 3 para as duas partidas do Palmeiras, marcadas para os dias 8 e 12 de fevereiro. Como benefício, quem for sócio Avanti terá o valor do bilhete descontado no processo de compra.

Com diferentes opções de hotel, os quatro pacotes oferecem seis noites de hospedagem em Abu Dhabi com café da manhã, concierge em português no período de 7 a 14 de fevereiro, seguro-viagem com cobertura para Covid-19 e exame RT-PCR para o retorno ao Brasil, entre outros.Confira os pacotes oferecidos:Pacote Torcida Oficial TurísticoPacote Torcida Oficial SuperiorPacote Torcida Oficial PremiumPacote Torcida Oficial Premium em Classe ExecutivaTABELA

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