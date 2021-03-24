Com volta indefinida no Palmeiras, Abel Ferreira confirma desejo de retorno breve ao Brasil

- Se Deus quiser, para a semana, vamos estar juntos outra vez - afirmou o técnico, que está em solo português desde o dia 12 de março.>> Palmeiras de olho em Ademir! Veja outros jogadores que se destacaram na Série B de 2020Na ida a seu país natal, Abel encontrou muita dificuldade para achar um voo disponível, dadas as restrições de circulação de pessoas provocadas pela pandemia. Então, a solução foi viajar no jatinho particular de Leila Pereira, patrocinadora do clube, que o ofereceu como forma de agradecimento pelas conquistas do comandante com o Palmeiras. Com a ausência de Abel, a comissão técnica é capitaneada pelo também português, João Martins, que, até o momento, está invicto à frente da equipe. O auxiliar conduz um bom início de temporada do Alviverde, que tem, sob seu comando, duas vitórias, cinco gols marcados e nenhum sofrido, em dois jogos no Paulistão 2021.Supercampeão na última temporada, Abel Ferreira tem a missão de voltar ao Brasil para manter o ritmo do time vencedor do Palmeiras. Além do Paulistão, o treinador tem pela frente, no calendário de decisões do clube, a Recopa Sulamericana, contra o Defensa y Justicia, e a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.