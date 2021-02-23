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Com volta de Veron e presença de Victor Luís, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Atacante se recuperou de uma lesão muscular e treinou sem restrições; Lateral retornou de empréstimo e participou das atividades
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LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 15:35

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:35

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Após o empate com o Atlético Goianiense na segunda-feira (22), o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira (23) e iniciou os trabalhos visando o confronto contra o Atlético Mineiro. Desta vez, o treinador Abel Ferreira contou com duas novidades no treinamento, sendo estas a presença do lateral-esquerdo Victor Luis e do atacante Gabriel Veron. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras lança novas camisas 1 e 2 para 2021. Veja fotos em galeria!
O ponta terminou o período de transição física e treinou sem restrições com o restante do elenco, além de realizar um trabalho de complemento físico após o treinamento, acompanhado do volante Danilo. Já o lateral que estava emprestado ao Botafogo para a temporada 2020/21, por sua vez, retornou ao Maior Campeão Nacional e, junto de garotos do Sub-20, participou das atividades. Os titulares do Verdão na partida de ontem ficaram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos.No treino, a comissão técnica propôs movimentações técnicas e, posteriormente, exercícios específicos para cada setor, ou seja, os defensores aprimoraram saídas de bola e lançamento, enquanto os meias, laterais e atacantes treinaram cruzamentos e finalizações.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Mineiro, no Mineirão.

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