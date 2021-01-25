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Com volta de Rony e outros titulares, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Verdão iniciou os trabalhos visando o confronto contra o Vasco, na próxima terça-feira (26)
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Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:20
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (25), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos visando o confronto contra o Vasco, que acontecerá na próxima terça-feira (26). A grande novidade do treino desta manhã foi a volta do atacante Rony.
O ponta desfalcou o Verdão nas partidas contra o Flamengo e Ceará, por conta de dores musculares, mas retornou aos treinamentos sem restrições.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do BrasileirãoNas atividades propostas pela comissão técnica, como um treino tático posicional e jogadas de transição defensiva e ofensiva, participaram os atletas que começaram a última partida no banco de reservas e alguns atletas que foram poupados, como Raphael Veiga, Zé Rafael, Weverton, Gabriel Menino, Luiz Adriano, Viña, Danilo e Willian.
Os jogadores que iniciaram o jogo contra o Ceará ficaram na parte interna das instalações do clube, fazendo trabalhos regenerativos.
Com Rony de volta, o Palmeiras entra em campo na próxima terça-feira (26), às 20h (horário de Brasília), contra o Vasco, sendo este o último confronto antes da final da Libertadores, no dia 30.

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