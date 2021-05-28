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Com volta de Renan, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Zagueiro, que se recupera de um trauma no joelho, participou de algumas atividades
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Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:10
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (28), na Academia de Futebol, após golear por 6 a 0 o Universitário-PER e, agora, inicia os trabalhos visando a estreia do Brasileirão, contra o Flamengo. No treinamento, o treinador Abel Ferreira contou com a volta de Renan, que participou de algumas atividades. >> ATUAÇÕES: Rony precisa de apenas 15 minutos para ser o melhor da goleada do Palmeiras>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
O zagueiro, que se recupera de um trauma no joelho, participou, junto dos companheiros, de um trabalho posicional de transição e quebra de linhas. Os titulares no confronto de ontem permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos.Na sequência, com a presença de diversos jovens do grupo de apoio, os atletas se enfrentaram, divididos em duas equipes, em campo reduzido. Por fim, alguns atletas fizeram movimentações específicas e outros treinaram jogadas de bola parada.
O atacante Breno Lopes realizou trabalhos de transição física no gramado. Kuscevic, Marcos Rocha e Gabriel Veron, por outro lado, cumpriram cronogramas com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (30), às 16h (horário de Brasília), contra o Flamengo, na estreia do time no Campeonato Brasileiro.

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