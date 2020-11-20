Com volta de pilares defensivos, Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Goiás

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (20), na Academia de Futebol, a sua preparação para encarar o Goiás, neste sábado (21), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2020. Buscando a quinta vitória seguida na competição, Abel Ferreira contará com importantes reforços para o jogo.

Pilares do setor defensivo e uma das duplas de zaga mais seguras do Brasil, Luan e Gustavo Gómez estão à disposição para voltar à equipe titular após três jogos de fora do time. Os dois vão substituir Emerson Santos e Renan, que fizeram boas apresentações enquanto os titulares da posição eram desfalques.

Assim como nas atividades deste início de semana, os goleiros Mateus e Leandro, o zagueiro Helder, os meio-campistas Vitinho e Juninho e o atacante Marcelinho, todos do Sub-20, ajudaram a completar o último coletivo do alviverde antes de mais um compromisso pelo Brasileirão.

O provável Palmeiras para encarar o Goiás é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Esteves (Renan); Patrick de Paula, Mayke, Ramires e Lucas Lima; Marcelinho e Luiz Adriano.