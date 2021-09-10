Com volta de Marinho, Santos divulga relacionados para estreia de Carille

Com a volta do atacante Marinho, o Santos divulgou a lista de relacionados para a partida deste sábado, às 21 horas, diante do Bahia, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogador não atua desde o dia 28 de julho, na vitória por 4 a 0, diante da Juazeirense, na Copa do Brasil.Desde então, Marinho se recupera de uma problema muscular na coxa. Ele voltou aos treinos na terça-feira, participou das duas atividades comandadas por Fábio Carille e deve ficar como opção no banco de reservas na partida contra o Bahia.
O Santos segue com muitos desfalques para a partida: Madson, Luiz Felipe, Sandry, Jobson e Kaiky ainda se recuperam de lesões, o zagueiro Velázquez já está registrado, mas terá de cumprir uma partida de suspensão por uma expulsão ainda no Campeonato Espanhol e Diego Tardelli ainda busca a melhor forma física.O Peixe deve começar a partida deste sábado com o mesmo time que treinou na quinta: João Paulo, Pará, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho; Marcos Guilherme, Carlos Sánches, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Léo Baptistão.
Confira os jogadores relacionados pelo Santos:
Goleiros: João Paulo e JandreiLaterais: Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Robson Reis, Wagner Leonardo e Danilo BozaVolantes: Camacho, Ivonei, Vinícius ZanoceloMeias: Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Augusto, Jean Mota, Luiz HenriqueAtacantes: Marinho, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Raniel, Ângelo e Léo Baptistão