Com volta de Marinho, Santos divulga relacionados para estreia de Carille

Com a volta do atacante Marinho, o Santos divulgou a lista de relacionados para a partida deste sábado, às 21 horas, diante do Bahia, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogador não atua desde o dia 28 de julho, na vitória por 4 a 0, diante da Juazeirense, na Copa do Brasil.Desde então, Marinho se recupera de uma problema muscular na coxa. Ele voltou aos treinos na terça-feira, participou das duas atividades comandadas por Fábio Carille e deve ficar como opção no banco de reservas na partida contra o Bahia.