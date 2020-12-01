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futebol

Com volta de Luan Peres, Santos busca classificação na Libertadores

Peixe encara a LDU (EQU), nesta terça-feira (01º), dependendo apenas de um empate para avançar de fase...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 07:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos tem uma novidade para o confronto diante da LDU (EQU), nesta terça-feira (01º), às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Luan Peres se recuperou da Covid-19, cumpriu o prazo de isolamento e treinou com o elenco na véspera do confronto.
Ainda não é certa a presença de Luan no time titular do Peixe, já que ele participou apenas de uma atividade com bola antes do duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio sul-americano. Caso ele não inicie a partida, a tendência é que Luiz Felipe seja mantido entre os 11 iniciais.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO retorno do defensor ao Alvinegro, no entanto, representa o fim do surto de Covid-19 que acometeu 12 atletas profissionais do Peixe em um prazo de uma semana, além de membros da comissão técnica, incluindo o técnico Cuca, e outros funcionários.
Luan Peres é um dos jogadores que mais atuaram em 2020. Com 40 jogos e 3.546 minutos em campo, o defensor tem se destacado pelos poucos dribles que sofre. Contudo, o vínculo do atleta com o Peixe se encerrará no fim deste mês. O zagueiro está emprestado pelo Brugge (BEL), que só aceitará a renovação mediante a compra do ativo.

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