Com volta de Luan Peres, Santos busca classificação na Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos tem uma novidade para o confronto diante da LDU (EQU), nesta terça-feira (01º), às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Luan Peres se recuperou da Covid-19, cumpriu o prazo de isolamento e treinou com o elenco na véspera do confronto.

Ainda não é certa a presença de Luan no time titular do Peixe, já que ele participou apenas de uma atividade com bola antes do duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio sul-americano. Caso ele não inicie a partida, a tendência é que Luiz Felipe seja mantido entre os 11 iniciais.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO retorno do defensor ao Alvinegro, no entanto, representa o fim do surto de Covid-19 que acometeu 12 atletas profissionais do Peixe em um prazo de uma semana, além de membros da comissão técnica, incluindo o técnico Cuca, e outros funcionários.