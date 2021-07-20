Com volta de dupla titular, Flamengo terá três desfalques para jogo na Liberta; veja atletas à disposição

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo já está com os motores aquecidos para decidir vaga na Libertadores. Nesta terça-feira, no CT do Brasiliense, o elenco de Renato Gaúcho encerrou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia, pela volta das oitavas de final, às 21h30 desta quarta-feira, no Mané Garrincha - com a presença de até 25% do público no estádio de Brasília. + Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barcaE o Rubro-Negro tem novidades importantes para o jogo decisivo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que se juntaram ao plantel na capital federal na última segunda-feira, estão à disposição de Renato Gaúcho.

Por outro lado, o treinador terá três desfalques para o confronto: César, Thiago Maia e Piris da Motta. O trio se recupera de problemas físicos e ficou em tratamento no Rio de Janeiro.

O time de Renato Gaúcho deve ser escalado com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Léo Pereira), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique (Michael).

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Com 1-0 de margem no placar, o Fla reencontra o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, às 21h30. A equipe se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

Veja a lista de atletas à disposição:GOLEIROS:Diego AlvesGabriel BatistaHugo Souza

ZAGUEIROS:Rodrigo CaioGustavo HenriqueLéo PereiraBruno Viana

LATERAIS:IslaFilipe LuísMatheuzinhoRenêRodinei

VOLANTES:Willian ArãoDiegoJoão GomesHugo Moura

MEIAS:De ArrascaetaEverton RibeiroMaxVitinho