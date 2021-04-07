Com vitória do Fluminense, Botafogo termina rodada do Carioca fora do G4

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terminou a 8ª rodada do Campeonato Carioca fora do G4. A vitória do Fluminense sobre o Macaé, na última terça-feira, tirou o Alvinegro do pelotão dos quatro primeiros colocados do torneio, que dá vaga para as semifinais. A equipe comandada por Marcelo Chamusca terminou na quinta colocação.

A diferença do Alvinegro para o Tricolor, primeiro clube no G4, é de dois pontos - 13 para onze. Na próxima rodada, o Botafogo mede forças com o Volta Redonda, vice-líder com 19 pontos, mesma quantidade do Flamengo, que está na ponta da tabela.

As contas envolvem vencer o Voltaço na partida do próximo sábado e secar para tropeços de Fluminense e/ou Portuguesa que enfrentam, respectivamente, Nova Iguaçu e Bangu.