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futebol

Com vitória do Fluminense, Botafogo termina rodada do Carioca fora do G4

Goleada do Tricolor sobre o Macaé significou que Alvinegro caiu para a 5ª colocação; Glorioso faz as contas para tentar retornar ao pelotão de frente...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 15:57
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terminou a 8ª rodada do Campeonato Carioca fora do G4. A vitória do Fluminense sobre o Macaé, na última terça-feira, tirou o Alvinegro do pelotão dos quatro primeiros colocados do torneio, que dá vaga para as semifinais. A equipe comandada por Marcelo Chamusca terminou na quinta colocação.
A diferença do Alvinegro para o Tricolor, primeiro clube no G4, é de dois pontos - 13 para onze. Na próxima rodada, o Botafogo mede forças com o Volta Redonda, vice-líder com 19 pontos, mesma quantidade do Flamengo, que está na ponta da tabela.
As contas envolvem vencer o Voltaço na partida do próximo sábado e secar para tropeços de Fluminense e/ou Portuguesa que enfrentam, respectivamente, Nova Iguaçu e Bangu.
O empate por 1 a 1 diante da Portuguesa, portanto, pode acabar fazendo falta para o Botafogo. O Alvinegro, vale lembrar, teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo e, mesmo assim, levou o empate da equipe da Ilha do Governador.

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