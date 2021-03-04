Com Vitinho inspirado, RB Bragantino bate o São Caetano

No Anacleto Campanella, o Red Bull Bragantino venceu a primeira no Paulistão ao bater o São Caetano por 2 a 0. Com o placar, o Massa Bruta fica na liderança da chave C, com 4 pontos. O Azulão é o 3º, do D, sem pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o São Caetano encara o Santo André. O Red Bull Bragantino encara o Guarani, em Campinas.
Chuva
Antes de a bola rolar, São Caetano e Bragantino assustaram com a chuva que caiu no ABC paulista. Por conta da falta de luz, o duelo começou com 30 minutos de atraso.
Bragantino dominante
Superior desde os primeiros minutos, o Bragantino envolveu o São Caetano e construiu o placar com naturalidade. Aos 25 minutos, Vitinho tabelou com Edimar e chutou firme para vencer o goleiro, 1 a 0. Melhor em campo, o Massa Bruta não dava chances ao rival e Vitinho, em bela jogada na esquerda, soltou o pé e ampliou, 2 a 0.
Azulão na bola parada
Sem inspiração, o São Caetano quase nada fez no campo ofensivo. As chances saíram apenas na bola parada com Charles, que assustou o Braga.
Bragantino administra
Desgastado pela temporada intensa, o Bragantino claramente tirou o pé na etapa final. Sem forçar, o Massa Bruta trocava passes e administrava o marcador. O São Caetano, apesar do esforço para chegar ao ataque, não conseguiu criar e viu o rival sair de campo com a vitória.