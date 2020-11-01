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futebol

Com viradas, Corinthians vence o Paysandu no Brasileiro de Aspirantes

Timão venceu o Papão por 4 a 2, em Belém, em partida que contou com duas viradas no placar e dois gols do zagueiro Felipe Torres, que ajudou na vitória corintiana...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 19:16
Crédito: Jorge Luiz/Paysandu
O Corinthians venceu o Paysandu por 4 a 2, na Curuzu, em Belém, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileiro de Aspirantes. A partida foi muito disputada, com direito a duas viradas e dois gols do zagueiro Felipe Torres, do Corinthians.
O defensor abriu o placar logo aos cinco minutos, após cobrança de escanteio. O Papão empatou aos 20 com Debu. A virada da equipe paraense veio aos 39, com Lucão, de cabeça. O Timão não se abateu e deixou tudo igual ainda na primeira etapa com Igor Marques, aos 44.Assim cono na primeira etapa, o Timão marcou logo no começo do segundo tempo. Hugo Conceição fez o terceiro aos oito minutos. Correndo atrás do empate, o Papão viu a situação se complicar quando o zagueiro Lucão foi expulso. Aos 45 minutos, Felipe Torres, novamente, fez o gol que selou a vitória corintiana.
Na quinta rodada, o Corinthians receberá o Ceará no Parque São Jorge, na quinta-feira (5), às 15h.

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