Com viradas, Corinthians vence o Paysandu no Brasileiro de Aspirantes

O Corinthians venceu o Paysandu por 4 a 2, na Curuzu, em Belém, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileiro de Aspirantes. A partida foi muito disputada, com direito a duas viradas e dois gols do zagueiro Felipe Torres, do Corinthians.

O defensor abriu o placar logo aos cinco minutos, após cobrança de escanteio. O Papão empatou aos 20 com Debu. A virada da equipe paraense veio aos 39, com Lucão, de cabeça. O Timão não se abateu e deixou tudo igual ainda na primeira etapa com Igor Marques, aos 44.Assim cono na primeira etapa, o Timão marcou logo no começo do segundo tempo. Hugo Conceição fez o terceiro aos oito minutos. Correndo atrás do empate, o Papão viu a situação se complicar quando o zagueiro Lucão foi expulso. Aos 45 minutos, Felipe Torres, novamente, fez o gol que selou a vitória corintiana.