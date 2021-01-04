Com vantagem e sem dar folgas, Mauricinho cobra Flamengo 'lutador' por semi do Brasileiro Sub-20

O ano de 2021 já começa com clássico decisivo no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo visita o Fluminense nesta segunda-feira, às 15h, nas Laranjeiras - na mesma semana em que os profissionais duelam. O Fla-Fu da molecada vale vaga na fase semifinal da competição, mas com lado rubro-negro a iniciar em vantagem, pois venceu na ida das quartas por 3 a 1. Sem parar de treinar na virada do ano, ou seja, sem folgas cedidas, os comandados de Maurício Souza sabem que o jogo contra o tricolor será complicado. E o técnico falou sobre a preparação e cuidados antes da decisão: - Foi uma semana muito proveitosa de treinamentos e a gente vai muito forte pra esse jogo. Percebo um grupo muito focado, que sabe das dificuldades que o time do Fluminense irá impor, mas que conhece as responsabilidades desta partida - salientou Mauricinho O Flamengo pode perder por até um gol de diferença e, ainda assim, alcançará a terceira fase da competição. Para este jogo da volta, Mauricinho não poderá contar com Lázaro, Ramon e Gabriel Noga (suspensos), além de Lucas Bauru e Werton, ambos infectados com Covid-19. Na ida, vale lembrar, os gols foram marcados por Thiaguinho, Rodrigo Muniz e Matheuzinho.
De acordo com Maurício Souza, a vantagem construída na Gávea não significa que o nível de competitividade possa ser menor: