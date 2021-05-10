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Com vaga no mata-mata do Paulista, Palmeiras pode ter ano com mais jogos em sua história

Verdão já entrou em campo 37 vezes em 2021 e, se repetir feito de 2020, jogará mais de 100 vezes neste ano...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 07:30
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
O Palmeiras, mesmo poupando os principais atletas do elenco, derrotou, neste domingo (09, a Ponte Preta, por 3 a 0, e se classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista. Com isso, o Verdão manteve viva a possibilidade de, pelo segundo ano consecutivo, entrar em campo em todas as oportunidades possíveis na temporada.
Na temporada 2020/21, o Alviverde, por chegar na final do Paulistão, da Copa do Brasil e vencer a Libertadores - além dos jogos disputados na pré-temporada - atingiu a marca de 79 embates. Com isso, ao chegar nas quartas de final do estadual, o Maior Campeão Nacional pode repetir o feito de jogar o máximo de jogos possíveis.​Com o calendário atual, porém, o número total de confrontos no ano poderá ser muito superior, pois, no momento, o clube já disputou 37 jogos. Deste modo, se chegar nas finais de todas as competições, entrará em campo 101 vezes e, com isso, 2021 será o ano com mais jogos palestinos na história, superando os 92 disputados em 2000.
​Em busca de mais uma vitória, o Palmeiras entra em campo novamente na próxima terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Independiente del Valle, pela Libertadores.

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