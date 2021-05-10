Com vaga no mata-mata do Paulista, Palmeiras pode ter ano com mais jogos em sua história

O Palmeiras, mesmo poupando os principais atletas do elenco, derrotou, neste domingo (09, a Ponte Preta, por 3 a 0, e se classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista. Com isso, o Verdão manteve viva a possibilidade de, pelo segundo ano consecutivo, entrar em campo em todas as oportunidades possíveis na temporada.

Na temporada 2020/21, o Alviverde, por chegar na final do Paulistão, da Copa do Brasil e vencer a Libertadores - além dos jogos disputados na pré-temporada - atingiu a marca de 79 embates. Com isso, ao chegar nas quartas de final do estadual, o Maior Campeão Nacional pode repetir o feito de jogar o máximo de jogos possíveis.​Com o calendário atual, porém, o número total de confrontos no ano poderá ser muito superior, pois, no momento, o clube já disputou 37 jogos. Deste modo, se chegar nas finais de todas as competições, entrará em campo 101 vezes e, com isso, 2021 será o ano com mais jogos palestinos na história, superando os 92 disputados em 2000.