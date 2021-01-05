Com uma derrota em jogos que fez gol pelo Flamengo, Gabigol projeta 2021: 'Que eu possa seguir marcando'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa, em dois anos, cravou seu nome na história do Flamengo com títulos, vitórias e, claro, muitos gols. São 63 bolas nas redes adversárias desde que chegou ao clube, em janeiro de 2019, o que o coloca como o maior artilheiro do Rubro-Negro entre os anos de 2011 e 2020. Para 2021, que se inicia nesta quarta em clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, a projeção do camisa 9 é só uma: marcar mais gols.

- Fico feliz em poder ajudar com meus gols, com a equipe vencendo é melhor ainda. Que eu possa seguir marcando. Temos um clássico logo no início do ano e é importante vencer para seguir brigando pela liderança do campeonato. Estou motivado para esse ano que se inicia - afirmou o atacante rubro-negro.O desempenho de Gabriel Barbosa foi acompanhado pelo bom futebol do Flamengo, que alcançou os títulos do Brasileirão, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca (2x) em 2019 e 2020.