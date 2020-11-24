Com 'um time' de desfalques, Santos inicia mata-mata da Libertadores

O Santos iniciará a sua principal missão para a temporada nesta terça-feira (24), quando inicia a sua trajetória nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Alvinegro visita a LDU (EQU), às 19h15, no estádio Casa Blanca, em Quito, 2.850 metros acima do nível do mar, pelo confronto de ida, e, além da altitude, o Peixe terá como desafio vencer a série de desfalques.

Uma semana após um surto de Covid-19, que acometeu 11 atletas do elenco profissional, além de membros da comissão técnica, incluindo o treinador Cuca, Departamento de Futebol, Médico, Fisiológico, segurança e rouparia, alguns atletas ainda não se recuperaram, já outros foram impedidos de viajar para o Equador, por conta de divergências nas suas testagens.

Cuca ainda respeita os dez dias de descanso solicitado pelo corpo médico do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ele ficou internado durante sete dias, e não viajou para Quito. Em seu lugar, Marcelo Fernandes deve completar a sua terceira partida na beirada do campo. Nas quatro linhas, são cinco desfalques por infecção ao novo coronavírus, Luan Peres e Ângelo ainda não estão recuperados da doença, já João Paulo, Madson e Sandry, testaram negativamente na última quarta-feira (18), foram relacionados para a partida diante o Athletico-PR, neste sábado (21), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas nos exames de sexta-feira (20) resultaram novamente positivo para o vírus. A situação foi vista como natural pelo corpo médico santista, que considerou a sinalização como "cicatriz" da doença. Ainda que com a constatação, o trio foi liberado para jogar contra o Furacão, ficaram no banco de reservas, sendo que Madson e Sandry entraram no decorrer da partida.

A situação também ocorreu com o auxiliar-técnico Eudes Pedro, que assistiu Marcelo Fernandes na beirada do campo contra o clube paranaense, mas foi impedido de viajar ao Equador, por ter testado positivo para a doença novamente. A mesma coisa aconteceu com o Diretor de Futebol, Jorge Andrade.

Lucas Veríssimo e Alison, foram preservados contra o CAP e devem atuar contra a LDU. Alex Nascimento e Jean Mota entraram no decorrer da partida diante dos athleticanos, mas também tende a ficar à disposição para o Peixe na Libertadores.

Demais desfalques

Fora o quinteto que ficará de fora do jogo por questões relacionadas a Covid, o Santos tem mais seis desfalques: Vladimir, Laércio, Carlos Sánchez, Renyer e Raniel, com problemas físicos, e Jobson, suspenso.