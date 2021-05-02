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Com um gol pelo Flamengo a cada 50 minutos em 2021, Pedro destaca força mental: 'Procuro estar focado'

Atacante marcou pela primeira vez três gols em uma única partida neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 14:00

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 14:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os três gols marcados sobre o Volta Redonda levaram Pedro a um feito inédito em sua carreira, mas também coroaram o bom momento vivido pelo atacante no Flamengo. Em 2021, são sete gols em sete jogos (veja mais números abaixo), e, envolvido na "briga" por uma vaga no ataque rubro-negro, o camisa 21 destaca a sua preparação mental para estar pronto para aproveitar as chances.
- Acredito que essa eficiência venha do meu controle mental e de estar muito bem preparado física, técnica e, principalmente, mentalmente. Procuro estar focado no jogo, independente de quanto tempo terei. Isso tem me feito um jogador ainda mais atento aos pequenos detalhes. O início de temporada tem sido muito bom e espero evoluir, junto com o time, ainda mais - afirmou Pedro.No Flamengo desde o início de 2020, Pedro soma 30 gols em 61 partidas com o Manto. O atacante está a um gol de igualar o número de gols pelo Fluminense, clube que o revelou e onde mais balançou as redes na carreira, até o momento.Confira os números do atacante Pedro pelo Flamengo nesta temporada:
Jogos (Titular) - 7 (5)Minutos em campo - 354Gols - 7Gol por minutos - 1 a cada 50 minutosAssistências - 1

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