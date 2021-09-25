Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segundona

Com um a menos e golaço de Nenê, Vasco vence o Brusque na Série B

Cruz-Maltino teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, reclamou do VAR, mas também viu gol do Brusque ser anulado de forma polêmica

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 00:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 00:02
Nenê marcou o gol que garantiu a vitória do Vasco
Nenê marcou o gol que garantiu a vitória do Vasco Crédito: Beno Kuster Nunes/AGIF
Novamente o Vasco sofreu. Desta vez, porém, o time resistiu à pressão do adversário e aos problemas com a arbitragem para sair com a vitória sobre o Brusque na noite desta sexta-feira (24), fora de casa. O 1 a 0 no Estádio Augusto Bauer significou a primeira vitória de Fernando Diniz à frente do Cruz-Maltino. E pode representar o início da arrancada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nenê fez o gol e Vanderlei foi o outro herói para o resultado. 

O JOGO

O Vasco tentou se impor, mas foi o Brusque quem gerou perigo primeiro: aos quatro minutos, Nonato chutou de longe e Vanderlei só olhou a bola ir para fora. No minuto seguinte, após escanteio e bate-rebate, o mesmo Nonato completou para o gol. Só que depois de quatro minutos de checagem, o VAR observou impedimento. 
O Cruz-Maltino tinha muita dificuldade de transformar a maior posse de bola em chances. Em todo o primeiro tempo, a melhor oportunidade foi quando Nenê cobrou falta da direita, aos 38 minutos, e Ricardo Graça cabeceou para fora. Pior para o time visitante que viu Léo Matos expulso por uma dividida polêmico, após auxílio do VAR. Isso já aos 43. E pouco depois teve outro gol do Brusque anulado por impedimento.
O cenário parecia complicado para o Vasco no início do segundo tempo. Mas aos dez minutos, com um jogador a menos, uma jogada salvadora: Zeca lançou Nenê na área, e o meia-atacante chutou de primeira, marcando um golaço aos dez minutos. Naturalmente, o Quadricolor tentaria a pressão. Aos 23, Toty cabeceou sozinho e Vanderlei precisou se esticar para defender. Três minutos depois, Toty (novamente) finalizou. Ricardo Graça se jogou e evitou o gol.
Na reta final do jogo, Ricardo Graça cruzou, Marquinhos Gabriel chutou da entrada da área e o goleiro mandou para escanteio. Na jogada seguinte, Marquinhos completou escanteio com um chute de fora da área. Ruan Carneiro pegou de novo. Mas Vanderlei precisou salvar o Vasco novamente nos acréscimos, após finalização de Edu. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileiro Série B
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados