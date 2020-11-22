Com um a menos Cruzeiro consegue suado empate diante do Sport-PE pelo Brasileiro Sub-20

Crédito: O Cruzeiro mantém as chances de seguir para a fase de mata-mata da competição de base-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

Superação, essa palavra define o empate, por 2 a 2, da equipe Sub-20 do Cruzeiro, contra o Sport, na tarde do sábado,21 de novembro, pela 13ª rodada do Campeonato. Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o time celeste ficou atrás do placar por duas vezes, mas buscou o empate. Os gols cruzeirenses foram marcados por Riquelmy e Valdir.

Quem comandou o time foi Leandro Guerreiro, que substituiu o técnico Gilberto Fonseca que está com COVID. O goleiro Denivys e o atacante Riquelmo também ficaram de fora pelo mesmo motivo. Além deles, a equipe atuou sem Gui Mendes, Geovane e Riquelme Ceará, que estão no departamento médico.

Na próxima quarta-feira, a equipe estrelada volta a campo para enfrentar o Vitória, às 20h30, no Sesc Venda Nova. A equipe celeste está na 13ª posição, com 14 pontos, mesma pontuação do Sport, mas superando os pernambucanos nos critérios de desempate. As duas equipes ainda têm chances de ir para os mata-matas da competição de base.

Como foi a partida​O Sport surpreendeu o Cruzeiro aos 13 minutos. Após um rebote, Ítalo abriu o placar. Aos 20 minutos, Marco Júnior arriscou de fora da área e a bola foi por cima do gol. A Raposa chegou de novo aos 25 minutos. Guilherme Pires cortou para dentro e bateu para o gol, mas o goleiro defendeu. O Sport voltou a atacar aos 28, mas Gustavo Abdo mandou para escanteio. O empate estrelado saiu aos 36 minutos. Riquelmy arriscou de fora da área e marcou. Aos 42, Guilherme Matos fez uma falta na entrada da área e recebeu o cartão vermelho.

Etapa final​O Sport aproveitou a vantagem de jogar com um atleta a mais, e fez o segundo com Matheus, aos 19 minutos. A partida seguiu truncada durante boa parte do segundo tempo.