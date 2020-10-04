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Com trombose, Raniel é transferido de Goiânia para hospital de São Paulo

Atacante apresenta melhoras consideráveis, mas deve ficar afastado por pelo menos dois meses. Será transferido para o Hospital Sírio Libanês ainda neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 12:20

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 12:20

O atacante do Santos, Raniel, foi liberado pelos médicos do Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, e será transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste deste domingo, para dar continuidade ao tratamento.
No última sexta-feira o jogador apresentou uma trombose venosa profunda na perna direita e foi internado em Goiânia. Com a novidade, Raniel é desfalque certo para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 18h15, pela 13ª rodada do Brasileirão.Raniel foi o segundo jogador do Santos diagnosticado com coronavírus e, de acordo com o coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de que a doença seja relacionada como sequelas do vírus.
- Está estável, melhorou consideravelmente clinicamente e esperamos que melhore gradativamente. É difícil falarmos da relação com a covid-19, mas a covid tem mostrado fenômeno tromboembólico. Teve covid há um mês, estava completamente normal. Complicações podem ser embolia pulmonar e síndrome compartimental, que são casos graves - disse Galotti.

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