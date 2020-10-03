Com trombose na perna direita, Raniel desfalca o Santos

O Santos não contará com Raniel para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 18h15, na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante apresentou uma trombose venosa profunda na perna direita e está internado no hospital Clínica do Esporte, em Goiânia.

Sem Raniel, o técnico Cuca ainda pode contar com Kaio Jorge, titular da posição, e Marcos Leonardo, que teve poucas oportunidade até aqui.Além do camisa 12, Vladimir, que se recupera de uma cirurgia no dedinho do pé direito, Lucas Veríssimo, com edema na panturrilha esquerda, Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Renyer, em transição de campo, também são ausências confirmadas no Peixe.