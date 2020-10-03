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futebol

Com trombose na perna direita, Raniel desfalca o Santos

Atacante está internado no hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, e não será opção para Cuca neste domingo, contra o Goiás, às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 12:54

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 12:54

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos não contará com Raniel para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 18h15, na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante apresentou uma trombose venosa profunda na perna direita e está internado no hospital Clínica do Esporte, em Goiânia.
Sem Raniel, o técnico Cuca ainda pode contar com Kaio Jorge, titular da posição, e Marcos Leonardo, que teve poucas oportunidade até aqui.Além do camisa 12, Vladimir, que se recupera de uma cirurgia no dedinho do pé direito, Lucas Veríssimo, com edema na panturrilha esquerda, Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Renyer, em transição de campo, também são ausências confirmadas no Peixe.

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