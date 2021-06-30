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Com três jogos sem vencer, Fluminense tenta melhorar sequência desfavorável em Volta Redonda

Tricolor tem dois resultados recentes bons diante do Athletico-PR, mas histórico geral é equilibrado; equipes se enfrentam às 16h...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Depois de uma sequência invicta, o Fluminense agora se vê com dificuldades de voltar a vencer. Já são três partidas sem conquistar os três pontos e a missão para tentar a retomada não é fácil. Nesta quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Athletico Paranaense, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Maracanã fechado, o local do confronto não tem trazido muitas lembranças positivas. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
A casa do Flu está entregue à Conmebol para a final da Copa América. Por isso, o time de Roger Machado, que comemorava a sequência de quatro partidas no Rio de Janeiro, acabou tendo apenas duas. A anterior diante do Corinthians e a com o Ceará, em 7 de julho, ambas em São Januário. O clássico com o Flamengo, no domingo, será em São Paulo e o jogo desta quarta no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Nas últimas 10 vezes em que foi até lá, o Tricolor venceu apenas três.
Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense só não foi mandante em um desses confrontos, o último, na vitória por 4 a 0 sobre o Macaé no Estadual. Neste ano, teve também o clássico com o Vasco, empatado em 1 a 1. Antes disso, as últimas partidas no local haviam sido em 2016, quando houve derrotas para o Flamengo e Botafogo, vitórias sobre o rival alvinegro e Ferroviária e empates com Ypiranga (RS), Coritiba, Grêmio e Santa Cruz. Contra o adversário atual, o Fluminense quebrou com vontade um amargo jejum na última temporada e venceu os dois confrontos realizados no Brasileirão, por 1 a 0 e 3 a 1. Antes disso, haviam sido cinco derrotas seguidas para o Tricolor. O histórico geral é equilibrado, com 57 jogos, 21 vitórias, 11 empates e 25 triunfos para o Athletico.
Na parte dentro de campo, Roger Machado tem o desafio de reencontrar o poder de fogo e os bons contra-ataques que fizeram o time ter sucesso nesse início de temporada. Fred e Nene, poupados no empate com o Corinthians, retornam. Caio Paulista, um dos destaques da temporada, porém, permanecerá sendo desfalque.
Com duas vitórias, quatro empates e uma derrota em sete rodadas, o Flu é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. Depois do Athletico, nesta quarta, às 16h, terá Flamengo, Ceará e Sport pela frente antes das oitavas de final da Libertadores no da 13 de julho.

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