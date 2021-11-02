Com três gols de Lewandowski, Bayern bate o Benfica e avança ao mata-mata da Champions League

O Bayern de Munique garantiu, nesta terça-feira, a sua classificação para o mata-mata da Champions League ao vencer o Benfica pelo placar de 5 a 2. Com três gols de Lewandowski e outros de Sané e Gnabry, os alemães bateram os portugueses, que marcaram com Felipe Morato e Darwin Núñez.
NA FRENTESuperior na primeira etapa, o Bayern de Munique conseguiu abrir uma boa vantagem no jogo, marcando dois gols em pouco mais de trinta minutos. Aos 26 minutos, Lewandowski abriu o placar e, pouco depois, Gnabry ampliou a vantagem.
DESCONTOULogo após o segundo gol do Bayern de Munique, o Benfica apareceu com uma esperança de empate, e descontou aos 38 minutos com gol do brasileiro Felipe Morato. Perto do fim da primeira etapa, Lewandowski ainda cobrou um pênalti, defendido pelo goleiro Odysseas Vlachodimos.
GOLEADA?Já no início da segunda etapa, porém, o Bayern de Munique eliminou as chances de reação do Benfica, e marcou aos quatro minutos com gol de Leroy Sané. Aos dezesseis minutos, Lewandowski redimiu-se do pênalti e fez o quarto gol bávaro.
GOLS NO FIMMesmo com uma grande desvantagem no placar, o Benfica ainda conseguiu ir ao ataque para diminuir o placar. Aos 29 minutos, João Mário concedeu assistência para o gol do atacante uruguaio Darwin Núñez. Perto do fim, Lewandowski ainda marcou o seu hat-trick, fechando o placar em 5 a 2. O resultado classificou o Bayern para o mata-mata.
SEQUÊNCIAO Bayern de Munique enfrenta o Freiburg às 11:30h (de Brasília) deste sábado. O Benfica, por sua vez, atua às 18:15h (de Brasília) de domingo contra o Braga.