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Copa ES

Com três gols de Carlos Vitor, Vitória passa fácil pelo Linhares

Com os três pontos conquistados, a equipe Alvanil assume de forma provisória a liderança da Copa Espírito Santo

Publicado em 

31 ago 2019 às 02:01

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 02:01

Com três gols de Carlos Vitor, Vitória passou fácil pelo Linhares Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Em noite iluminada do meia-atacante Carlos Vitor, o Vitória venceu com tranquilidade o compromisso válido pela quarta rodada da Copa Espírito Santo, nesta sexta-feira (30), no Estádio Salvador Costa. O camisa 10 marcou três gols no triunfo de 5 a 0 do Alvianil em cima do Linhares, que chegou ao Ninho da Águia antes do horário do jogo. Vitinho e Thiago completaram a goleada.
> Desportiva e Rio Branco fazem o clássico da rodada no Araripe
Apesar da ampla vantagem no placar, o Vitória desperdiçou inúmeras chances e poderia ter construído uma vantagem ainda maior diante da frágil equipe visitante.
Goleador da partida, Carlos Vitor fez três gols pela primeira vez e comemorou o feito: “Eu estou muito feliz, estava precisando fazer esses gols para ganhar mais confiança no campeonato e ajudar minha equipe”, comemorou o jogador do Vitória.
Com os três pontos conquistados, o Vitória assume de forma provisória a liderança da Copa Espírito Santo, chegando aos 10 pontos. Já o Linhares se afunda na lanterna da competição estadual, sem nenhum ponto e com -8 gols de saldo.
O Alvianil volta a campo no dia 08 de setembro (domingo) quando enfrenta o Serra, no Robertão.
 

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