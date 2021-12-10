Com três estreantes em 2022, futebol brasileiro chegará a 31 clubes com disputa de Libertadores no currículo

Nenhum país da América do Sul classificou tantos clubes diferentes nestas mais de seis décadas de Copa Libertadores quanto o Brasil. Aliás, o recorde, que já era brasileiro, será ampliado em 2022. Com as inéditas idas de Fortaleza, América Mineiro e Red Bull Bragantino para a disputa, o país atingirá a marca de 31 times distintos já o tendo representado na maior competição do continente. A Argentina, com 23, é quem mais se aproxima.

Da trinca de estreantes, o Leão e o Braga já estão garantidos na fase de grupos, junto de Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Athetico Paranaense - campeão da Copa Sul-Americana. Já o Coelho ainda terá que passar pela 1ª fase, disputada em mata-mata, assim como o Fluminense.

Atualmente, Palmeiras, São Paulo e Grêmio são os times brasileiros com mais edições de Libertadores no currículo: 21. Dos três, porém, apenas o Alviverde está classificado para 2022, o que o fará se isolar como recordista nacional. Cruzeiro - que segue na Série B - e Flamengo - também classificado - aparecem logo atrás, com 17 participações. Confira a lista completa:

BRASILEIROS COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM LIBERTADORES- Ainda sem contar 2022

1º - Palmeiras - 21São Paulo - 21Grêmio - 214º - Flamengo - 17Cruzeiro - 176º - Santos - 167º - Corinthians - 158º - Internacional - 149º- Atlético-MG - 1110º - Vasco - 911º - Fluminense - 7Athletico-PR - 713º - Botafogo - 514º - São Caetano - 3Bahia - 3Guarani - 317º - Coritiba - 2Chapecoense - 2Sport - 220º - Bangu - 1Paulista - 1Criciúma - 1Santo André - 1Paraná - 1Náutico - 1Juventude - 1Goiás - 1Paysandu - 1

Estrearão em 2022: América Mineiro, Fortaleza e Red Bull Bragantino