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Com três estreantes em 2022, futebol brasileiro chegará a 31 clubes com disputa de Libertadores no currículo

América-MG, Red Bull Bragantino e Fortaleza se classificaram para a maior disputa da América do Sul pela primeira vez...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 08:05

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 08:05

Nenhum país da América do Sul classificou tantos clubes diferentes nestas mais de seis décadas de Copa Libertadores quanto o Brasil. Aliás, o recorde, que já era brasileiro, será ampliado em 2022. Com as inéditas idas de Fortaleza, América Mineiro e Red Bull Bragantino para a disputa, o país atingirá a marca de 31 times distintos já o tendo representado na maior competição do continente. A Argentina, com 23, é quem mais se aproxima.
Da trinca de estreantes, o Leão e o Braga já estão garantidos na fase de grupos, junto de Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Athetico Paranaense - campeão da Copa Sul-Americana. Já o Coelho ainda terá que passar pela 1ª fase, disputada em mata-mata, assim como o Fluminense.
Atualmente, Palmeiras, São Paulo e Grêmio são os times brasileiros com mais edições de Libertadores no currículo: 21. Dos três, porém, apenas o Alviverde está classificado para 2022, o que o fará se isolar como recordista nacional. Cruzeiro - que segue na Série B - e Flamengo - também classificado - aparecem logo atrás, com 17 participações. Confira a lista completa:
BRASILEIROS COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM LIBERTADORES- Ainda sem contar 2022
1º - Palmeiras - 21São Paulo - 21Grêmio - 214º - Flamengo - 17Cruzeiro - 176º - Santos - 167º - Corinthians - 158º - Internacional - 149º- Atlético-MG - 1110º - Vasco - 911º - Fluminense - 7Athletico-PR - 713º - Botafogo - 514º - São Caetano - 3Bahia - 3Guarani - 317º - Coritiba - 2Chapecoense - 2Sport - 220º - Bangu - 1Paulista - 1Criciúma - 1Santo André - 1Paraná - 1Náutico - 1Juventude - 1Goiás - 1Paysandu - 1
Estrearão em 2022: América Mineiro, Fortaleza e Red Bull Bragantino
Crédito: MarceloBenevenutofoiumdosdestaquesdacampanhadoFortaleza(Foto:BrunoOliveira/FEC

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