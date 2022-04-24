Com três empates e nenhuma vitória, Vasco tem o seu pior início na Série B

Com três empates nas três primeiras rodadas, o Vasco fez o seu pior início de Série B. Caso vencesse a Chapecoense, o Cruz-Maltino não amargaria essa marca negativa, que recai principalmente sobre o técnico Zé Ricardo, que está bastante pressionado por torcedores e conselheiros do clube.
No ano passado, o início também foi ruim, com o time conquistando a primeira vitória apenas na terceira rodada, diante do Brasil-RS, em Pelotas, por 2 a 1, de virada. Antes o time tinha empatado com a Ponte Preta, fora de casa e estreado com derrota para o Operário-PR, em São Januário. Coincidentemente, a equipe não conseguiu o acesso ao final da Série B.
O melhor início aconteceu em 2016, quando o Vasco, liderado por Nenê, venceu Sampaio Corrêa, Tupi-MG e Vila Nova-GO nas três primeiras rodadas, com sete gols marcados e nenhum sofrido. No entanto, o time não manteve a boa fase até o final da Série B e conquistou o acesso na terceira posição.Em 2014, o Vasco também subiu com o terceiro lugar, mas o início foi problemático. A primeira vitória só ocorreu na terceira rodada, 3 a 0 sobre o Atlético-GO, após empatar na estreia diante do América e ser derrotado para a Luverdense.
Em 2009, primeira edição de Série B que disputou e a única que foi campeão, o Vasco venceu nas três primeiras rodadas, reforçando que o sucesso na competição depende muito de uma boa largada. Na ocasião, o Cruz-Maltino estreou com vitória sobre o Brasiliense e na sequência derrotou o Ceará e o Atlético-GO. As campanhas nas três primeiras rodadas
2022 - 3 pontosVasco 1 x 1 Vila Nova-GOCRB 1 x 1 Vasco Chapecoense 0 x 0 Vasco
2021 - 4 pontosVasco 0 x 2 Operário-PRPonte Preta 1 x 1 Vasco Brasil-RS 1 x 2 Vasco
2016 - 9 pontosSampaio Corrêa 0 x 4 VascoVasco 1 x 0 Tupi-MGVila Nova-GO 0 x 2 Vasco
2014 - 4 pontosVasco 1 x 1 América-MGLuverdense 2 x 1 VascoVasco 3 x 0 Atlético-GO
2009 - 9 pontosVasco 1 x 0 BrasilienseCeará 0 x 2 VascoVasco 3 x 0 Atlético-GO