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Com três desfalques, Palmeiras encerra preparação para a Recopa; veja o provável time

Gustavo Gómez, Gustavo Scarpa e Luan são baixas no Verdão para o primeiro jogo da decisão, contra o Athletico-PR, em Curitiba. Dupla de zaga será formada por reservas...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 13:28
O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR. Campeão da Libertadores, o Verdão enfrenta o vencedor da Copa Sul-Americana em busca do título inédito, mas terá três desfalques no time titular.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
No treinamento, o técnico Abel Ferreira trabalhou por mais de 1h30 situações táticas. Em duas atividades distintas, os atletas exercitaram o posicionamento e ensaiaram movimentações, passes e infiltrações, entre outros aspectos.
Ao final do trabalho, a equipe treinou as jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. A delegação almoça na Academia de Futebol e embarca na sequência para capital paranaense, onde será disputada a partida de ida.O meio-campista Zé Rafael participou de todo o treinamento integrado ao grupo. Ele desfalcou o time nos últimos dois jogos depois do Mundial de Clubes, e voltou a ficar à disposição da comissão técnica nesta semana.
No entanto, o Verdão terá três desfalques: Gustavo Scarpa, com estiramento no joelho esquerdo, realizou trabalhos na parte interna do centro de excelência junto ao zagueiro Luan, que se recupera de lesão na coxa esquerda. O capitão Gustavo Gómez testou positivo para Covid-19 na segunda-feira e está fora do primeiro duelo, podendo retornar para o segundo, que será no Allianz Parque.
Um provável Palmeiras para esta quarta-feira é: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Jailson) e Atuesta; Dudu, Rony e Raphael Veiga.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Palmeiras enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Não há vantagem pelo gol fora de casa na Recopa. Em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, a decisão vai para a prorrogação e, se permanecer a igualdade, irá para as cobranças de pênalti.
Crédito: PalmeirasencerrouapreparaçãoparaaRecopacontraoAthletico-PR(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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