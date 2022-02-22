Com três desfalques, Palmeiras encerra preparação para a Recopa; veja o provável time

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR. Campeão da Libertadores, o Verdão enfrenta o vencedor da Copa Sul-Americana em busca do título inédito, mas terá três desfalques no time titular.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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No treinamento, o técnico Abel Ferreira trabalhou por mais de 1h30 situações táticas. Em duas atividades distintas, os atletas exercitaram o posicionamento e ensaiaram movimentações, passes e infiltrações, entre outros aspectos.

Ao final do trabalho, a equipe treinou as jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. A delegação almoça na Academia de Futebol e embarca na sequência para capital paranaense, onde será disputada a partida de ida.O meio-campista Zé Rafael participou de todo o treinamento integrado ao grupo. Ele desfalcou o time nos últimos dois jogos depois do Mundial de Clubes, e voltou a ficar à disposição da comissão técnica nesta semana.

No entanto, o Verdão terá três desfalques: Gustavo Scarpa, com estiramento no joelho esquerdo, realizou trabalhos na parte interna do centro de excelência junto ao zagueiro Luan, que se recupera de lesão na coxa esquerda. O capitão Gustavo Gómez testou positivo para Covid-19 na segunda-feira e está fora do primeiro duelo, podendo retornar para o segundo, que será no Allianz Parque.

Um provável Palmeiras para esta quarta-feira é: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Jailson) e Atuesta; Dudu, Rony e Raphael Veiga.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Palmeiras enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Não há vantagem pelo gol fora de casa na Recopa. Em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, a decisão vai para a prorrogação e, se permanecer a igualdade, irá para as cobranças de pênalti.