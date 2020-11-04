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Com três de Navarro, Botafogo goleia o Santos no Brasileiro sub-20

Atacante, com passagem pela equipe profissional, foi a estrela do triunfo por 4 a 0 do Alvinegro sobre o Peixe, no CEFAT...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 17:06
Crédito: Carlos Santana
O Botafogo segue em plena crescente no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Alvinegro goleou o Santos por 4 a 0, em partida válida pela 10ª rodada da competição disputada no CEFAT, em Niterói. Rafael Navarro, autor de três gols, foi a estrela do duelo. Juninho completou o placar para o Alvinegro.
Com estilo de pressão alta e incomodando a saída de bola do Santos, o Botafogo abriu o placar no primeiro tempo com Rafael Navarro. O camisa 9 ampliou a contagem em forma dupla na etapa complementar: o segundo tento, inclusive, sendo um golaço, com ele deixando dois marcadores para trás e completando com um toque por cobertura. No fim, Juninho deu números finais à goleada.
Ricardo Resende, treinador do time sub-20 do Botafogo desde a saída de Marcos Soares no mês passado, ainda não sabe o que é perder. Com a vitória, o Glorioso saltou sete posições na tabela e agora é o 7º colocado, dentro da zona de classificação à próxima fase, com 14 pontos. O Santos continua em 18º, com 8 pontos.
As equipes voltam ao gramado no próximo domingo às 15h. O Botafogo mede forças com o Fluminense, líder da competição, no CEFAT. O Santos enfrenta o Bahia, em casa.

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