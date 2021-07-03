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Com três de Mateusão, Flamengo massacra o Bahia e garante a melhor campanha no Brasileiro Sub-17

etterson (2) e Victor Hugo marcaram os outros gols da vitória rubro-negra por 6 a 2; adversário das quartas será o Atlético-MG
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Publicado em 03 de Julho de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 18:29
Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Dia de show e placar de "tênis" na Gávea. Pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Flamengo goleou o Bahia por 6 a 2 na tarde deste sábado, em casa. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Mateusão (3), Victor Hugo e Petterson (2).
Com o resultado, o Fla fechou a primeira fase da competição em primeiro lugar na classificação geral e, agora, enfrenta o Atlético-MG nas quartas de final. Os horários ainda serão definidos pela CBF. O Flamengo marcou dois gols antes dos 15 minutos iniciais e soube administrar a vantagem com tranquilidade. O primeiro tento do massacre foi de pênalti, convertido pelo centroavante Mateusão, uma das principais joias da categoria, artilheiro da tarde e autor também de um sutil gol de calcanhar.
Nos outros jogos do dia pela Copa Rio, o Flamengo perdeu para o Vasco nas categorias sub-15 (3 a 2) e sub-17 (2 a 0).
Escalação do Flamengo contra o BahiaDyogo; Samuel (Julio), JP, Darlan (Diego Clemente) e Gustavo Gonçalo; Dudu (Vitor Fonseca), Matheus França (Lucas Agueiro) e Rodriguinho (João Filipe); Victor Hugo, Mateus Dias e Petterson (Adriel).

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