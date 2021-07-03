Com três de Mateusão, Flamengo massacra o Bahia e garante a melhor campanha no Brasileiro Sub-17

Dia de show e placar de "tênis" na Gávea. Pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Flamengo goleou o Bahia por 6 a 2 na tarde deste sábado, em casa. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Mateusão (3), Victor Hugo e Petterson (2).

Com o resultado, o Fla fechou a primeira fase da competição em primeiro lugar na classificação geral e, agora, enfrenta o Atlético-MG nas quartas de final. Os horários ainda serão definidos pela CBF. O Flamengo marcou dois gols antes dos 15 minutos iniciais e soube administrar a vantagem com tranquilidade. O primeiro tento do massacre foi de pênalti, convertido pelo centroavante Mateusão, uma das principais joias da categoria, artilheiro da tarde e autor também de um sutil gol de calcanhar.