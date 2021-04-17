Com 'treino único', Corinthians encerra preparação para encarar o Ituano; confira os relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Menos de 24 horas após empatar em 1 a 1 contra o São Bento, na noite desta sexta-feira (16), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o elenco do Corinthians voltou aos treinamentos na tarde deste sábado (17), no CT Joaquim Grava.

Isso porque o time já volta a campo neste domingo (18), às 22h, novamente em Itaquera, para encarar o Ituano, também pelo Estadual. Os titulares e atletas que atuaram mais do que 45 minutos contra o Bentão, fizeram apenas uma atividade regenerativa, enquanto os demais jogadores foram a campo.

O técnico Vagner Mancini comandou um atividade tática com o time que deve iniciar o confronto diante do Galo de Itu. O time esboçado é o mesmo do confronto contra a Ferroviária, com: Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Pitón; Xavier e Camacho; Léo Natel, Luan e Otero; Jô.

Durante o trabalho, Mancini orientou os atletas em relação a posicionamento.

Antes de encerrar, os jogadores foram submetidos a uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Na parte da manhã, o elenco corintiano foi submetido a uma bateria de exames PCR, onde todos os resultados foram negativos. Neste domingo (18), antes da bola rolar, os jogadores passaram por novos testes, de acordo com o protocolo de segurança previsto pela Federação Paulista de Futebol.

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