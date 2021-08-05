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futebol

Com treino técnico e tático, Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Fortaleza

Verdão encara o terceiro colocado do Brasileirão no próximo sábado (07), às 21h (horário de Brasília)
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Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras deu sequência, nesta quinta-feira (05), à preparação para o confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Na Academia de Futebol, o treinador Abel Ferreira comandou mais de duas horas de atividades técnicas e táticas.
Barcelona anuncia saída de Messi, Tuchel despista sobre Lukaku, Thiago Mendes fica no Lyon… O Dia do Mercado
No início, o elenco trabalhou saída de bola, marcação pressão e transições em velocidade. Na sequência, em campo reduzido, foram feitos minijogos e enfrentamentos para treinar raciocínio rápido e movimentações.
Por fim, os jogadores realizaram atividades específicas em partes distintas do gramado, divididos entre jogadores de defesa e ataque.
Veja a tabela completa do BrasileirãoMais uma vez, Rony, Luiz Adriano e Danilo Barbosa treinaram sem restrições. Jorge, por sua vez, segue em processo de recondicionamento físico com o Núcleo de Saúde e Performance.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo sábado (07), às 21h (horário de Brasília), contra o Fortaleza, pela 15ª rodada do Brasileirão, defendendo a liderança do torneio.

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