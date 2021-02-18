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Com treino técnico e coletivo, Corinthians inicia preparação para encarar Vasco

Timão se reapresentou na tarde desta quinta-feira após derrota para o Santos. Atletas que iniciaram a partida na Vila Belmiro fizeram apenas um trabalho regenerativo...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 18:50
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou após a derrota por 1 a 0 para o Santos, e iniciou sua preparação para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em que, neste domingo, às 16h, o Timão recebe o Vasco, na Neo Química Arena, ainda buscando vaga na Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> 33 jogadores em 23 jogos: veja quem já atuou pelo Timão na Era Mancini
Os atletas que iniciaram a partida diante do Peixe, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pelo clube.
Enquanto isso, os demais jogadores foram ao gramado. No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento. Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini organizou um treino técnico em campo reduzido. Por fim, o treinador corintiano promoveu um coletivo com os jogadores.
Para a próxima partida, Mancini contará com o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Santos. Sem ter jogadores advertidos no clássico, não haverá desfalques por cartão para enfrentar o Vasco.
Nesta sexta-feira, no período da manhã, o Corinthians segue sua preparação para encarar o Vasco, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Ao todo, o Timão terá três dias de treinamento antes de encarar a equipe carioca.

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