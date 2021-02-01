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Com treino tático, Corinthians segue preparação para duelo com o Ceará

Antes do fim da atividade, na manhã desta segunda-feira, os atletas ainda realizaram trabalhos complementares específicos de suas posições. Elenco volta a trabalhar na terça...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 12:34

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:34

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento preparatório para a partida diante do Ceará, que acontecerá nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Os atletas iniciaram o dia na academia do CT Joaquim Grava. Depois, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira conduziu o aquecimento com os jogadores, que tiveram folga no último sábado.
Na sequência, o técnico Vagner Mancini comandou um treino tático de olho na partida diante da equipe cearense. Antes do fim da atividade, os atletas realizaram trabalhos complementares específicos de suas posições com a supervisão da comissão técnica. No último domingo, o treino foi de finalização.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.
Para enfrentar o Ceará, o Corinthians terá uma série de "reforços" em relação ao último jogo. Otero e Léo Natel, cumpriram suspensão e estão novamente à disposição, Ramiro, Luan, Everaldo, Matheus Davó, Guilherme e Walter, que tiveram um falso positivo para Covid-19, foram reintegrados ao elenco e já podem atuar nesta quarta-feira, caso Vagner Mancini queira relacioná-los.
O Timão encerra a preparação para encarar o Ceará na tarde desta terça-feira. Após o último treino, a delegação já permanecerá concentrada no Hotel Gildásio Miranda, que fica dentro do CT. Atualmente, o Alvinegro está na décima posição na tabela, com 45 pontos, em busca de um lugar no G8.

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