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Com treino de bolas paradas, Palmeiras finaliza preparação para jogo de ida da Recopa

Zé Rafael e Wesley treinaram sem restrições, enquanto Gabriel Veron realizou boa parte das atividades e Menino deu sequência ao trabalho de transição física...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 15:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na manhã desta terça-feira (6), o Palmeiras encerrou a preparação para a partida de ida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, que ocorre nesta quarta-feira (7). A comissão técnica deu enfoque em bolas paradas e jogadas específicas no último dia de treinamento antes do embarque para a Argentina.>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado
Divididos por Abel Ferreira em dois grupos no campo 2, os atletas treinaram jogadas de escanteio e faltas laterais. A separação foi feita para aprimorar o lado defensivo de uma parte dos jogadores e ofensivo dos demais. O primeiro grupo realizou atividades de posicionamento e marcação, enquanto o segundo trabalhou movimentações e jogadas ensaiadas. Após esta parte, todos participaram de um treino técnico em campo reduzido e, ao final, aprimoraram cobranças de pênaltis e faltas.Zé Rafael e Wesley, que estavam realizando uma programação especial de fortalecimento, novamente, treinaram sem restrições e estão aptos à decisão sul-americana desta quarta. Já Gabriel Veron, que ainda cumpre cronograma individualizado, participou de boa parte do trabalho técnico feito no campo 1, com o grupo de apoio e outros jogadores da base. Recuperando-se de de um trauma no ligamento do tornozelo, Gabriel Menino deu continuação à transição física tanto no gramado quanto na parte interna da Academia.
Em busca do título inédito da Recopa, o Palmeiras viaja à Argentina na tarde desta terça-feira, para enfrentar o Defensa y Justicia amanhã (7), às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello, na grande Buenos Aires-ARG. A partida de volta está marcada para o dia 14, no Mané Garrincha, em Brasília, no mesmo horário.

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