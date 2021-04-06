Com treino de bolas paradas, Palmeiras finaliza preparação para jogo de ida da Recopa

Na manhã desta terça-feira (6), o Palmeiras encerrou a preparação para a partida de ida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, que ocorre nesta quarta-feira (7). A comissão técnica deu enfoque em bolas paradas e jogadas específicas no último dia de treinamento antes do embarque para a Argentina.>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado

Divididos por Abel Ferreira em dois grupos no campo 2, os atletas treinaram jogadas de escanteio e faltas laterais. A separação foi feita para aprimorar o lado defensivo de uma parte dos jogadores e ofensivo dos demais. O primeiro grupo realizou atividades de posicionamento e marcação, enquanto o segundo trabalhou movimentações e jogadas ensaiadas. Após esta parte, todos participaram de um treino técnico em campo reduzido e, ao final, aprimoraram cobranças de pênaltis e faltas.Zé Rafael e Wesley, que estavam realizando uma programação especial de fortalecimento, novamente, treinaram sem restrições e estão aptos à decisão sul-americana desta quarta. Já Gabriel Veron, que ainda cumpre cronograma individualizado, participou de boa parte do trabalho técnico feito no campo 1, com o grupo de apoio e outros jogadores da base. Recuperando-se de de um trauma no ligamento do tornozelo, Gabriel Menino deu continuação à transição física tanto no gramado quanto na parte interna da Academia.