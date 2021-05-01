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Com trauma no tornozelo direito, Ricardinho desfalca Botafogo contra o Nova Iguaçu

Além do camisa 8, o Alvinegro também atualizou o estado de saúde de Gilvan, Kayque e Rafael Navarro...
LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:33

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:33

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Na noite deste sábado, o Botafogo informou, através do Núcleo de Saúde e Performance, que o meia Ricardinho está com um trauma de tornozelo direito. Dessa forma, o camisa 8 do Alvinegro está fora da partida deste domingo, contra o Nova Iguaçu, no estádio Nilton Santos, às 18h, válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio. ​> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021 O Botafogo também atualizou o estado de saúde de mais três jogadores que estão no departamento médico. São eles: Kayque, Gilvan e Navarro. No entanto, Rafael Navarro é o único que está em fase de transição. O atacante, inclusive, já treina com bola no campo anexo do estádio Nilton Santos. > Veja a tabela do Campeonato Carioca de 2021CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO
O Botafogo de Futebol e Regatas informa, através do seu Núcleo de Saúde e Performance, uma atualização do quadro dos seguintes atletas.
Navarro: lesão na posterior da coxa esquerda, transição. Gilvan: tendinite no calcâneo esquerdo, tratando. Ricardinho: trauma de tornozelo direito, tratando. Kayque: lesão adutor coxa direita, tratando.

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