Com trauma no tornozelo direito, Ricardinho desfalca Botafogo contra o Nova Iguaçu

Na noite deste sábado, o Botafogo informou, através do Núcleo de Saúde e Performance, que o meia Ricardinho está com um trauma de tornozelo direito. Dessa forma, o camisa 8 do Alvinegro está fora da partida deste domingo, contra o Nova Iguaçu, no estádio Nilton Santos, às 18h, válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio. ​> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021 O Botafogo também atualizou o estado de saúde de mais três jogadores que estão no departamento médico. São eles: Kayque, Gilvan e Navarro. No entanto, Rafael Navarro é o único que está em fase de transição. O atacante, inclusive, já treina com bola no campo anexo do estádio Nilton Santos. > Veja a tabela do Campeonato Carioca de 2021CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO