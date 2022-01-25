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Com tratamento conservador, Ansu Fati não fará cirurgia; retorno ao Barcelona deve ser em dois meses

Jogador de 19 anos sofreu lesão muscular na coxa esquerda e será baixa novamente no clube catalão. Caso fizesse cirurgia, tempo de desfalque seria de cerca de cinco meses...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 16:39

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 16:39

Depois de sofrer nova lesão muscular, o atacante Ansu Fati, do Barcelona, não passará por cirurgia para tratar da contusão no bíceps femoral da coxa esquerda. Nesta terça-feira, o clube catalão informou que o camisa 10 fará um tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica.Ansu Fati sofreu a lesão na eliminação catalã para o Athletic Bilbao, na última semana, na Copa do Rei. O atacante ficou em campo apenas 35 minutos e precisou ser substituído. Caso optasse pela cirurgia, o atleta perderia o restante da temporada. O prazo agora é de que em dois meses ele volte a atuar.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Nos últimos, pelas redes sociais, o jogador de 19 anos agradeceu o apoio de torcedores, mas afirmou estar vivendo "a pior parte do futebol".
- Infelizmente estou tendo que viver a pior parte do futebol, mas nunca vou desistir. Muito obrigado por suas mensagens de apoio e amor. Nunca desista - disse Ansu Fati.
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Na atual temporada, Ansu Fati fez apenas dez partidas com a camisa do Barcelona. Oatleta marcou cinco gols e deu uma assistência. A época passada também foi de problemas para o jovem, depois de uma lesão no joelho que o obrigou a passar por cirurgia.
Crédito: AnsuFatitemsofridocommuitaslesõesemseuiníciodecarreiranoBarcelona(Foto:CESARMANSO/AFP

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