Com tranquilidade, Fortaleza derrotou o RB Bragantino e conquista sua primeira vitória em casa

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

No Castelão, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza venceu com tranquilidade o RB Bragantino pelo placar de 3 a 0 e conquistou sua primeira vitória em casa. Com o resultado, o Tricolor do Pici subiu para 7ª colocação, com 8 pontos. O RB Bragantino está no 15º lugar, com 5 pontos.Na próxima rodada, o Fortaleza e Ceará fazem o Clássico-Rei, no Castelão. RB Bragantino pega o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão disputadas no dia 2 de setembro.

A partida

Os primeiros 25 minutos de Fortaleza e RB Bragantino foram bastante monótonos. Jogo muito disputado, mas sem oportunidades e momentos de emoção.

Lances contundentes só foram ocorrer a partir dos 28 minutos. Wellington Paulista resvala na bola, ela sobra para David que chutou para fora e desperdiçou uma chance de ouro.

O Massa Bruta acordou com o susto, mas não houve tempo para impor uma pressão. O Tricolor do Pici logo achou o seu gol. Wellington Paulista recebeu a bola, viu o goleiro adiantado e de muito longe conseguiu acertar um belo chute por cobertura e abrir o marcador: 1 a 0.

Já quase no final da etapa inicial, as coisas ficaram ainda piores para o RB Bragantino. Weverson faz falta dura em Tinga. O árbitro dá amarelo, mas ele foi ao VAR, revisou o lance e expulsou o jogador do RB Bragantino.

Assim como no primeiro tempo, a etapa complementar começou em ritmo devagar. O Tricolor do Pici valorizando a posse de bola, enquanto o Massa Bruta, com um jogador a menos, tentava criar alguma chance.

Superior numericamente e jogando muito melhor, não demorou para o Fortaleza ampliar o resultado. Em boa trama pelo lado direito, a bola sobrou na área e Romarinho chutou para marcar: 2 a 0.

O gol acabou com o time do RB Bragantino, que passou a se defender para que o prejuízo não fosse maior. Aliás, o goleiro Cleiton foi o responsável por impedir que seu time tomasse ainda mais gols.

Mas já quase no final da partida, ele não conseguiu evitar o terceiro gol. Gabriel Dias faz ótima jogada pelo lado direito e toca para trás, Wellington Paulista chegou batendo de primeira e dando números finais a partida: 3 a 0.