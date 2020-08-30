Com tranquilidade, Fortaleza derrotou o RB Bragantino e conquista sua primeira vitória em casa

No Castelão, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza venceu com tranquilidade o RB Bragantino pelo placar de 3 a 0 e conquistou sua primeira vitória em casa. Com o resultado, o Tricolor do Pici subiu para 7ª colocação, com 8 pontos. O RB Bragantino está no 15º lugar, com 5 pontos.Na próxima rodada, o Fortaleza e Ceará fazem o Clássico-Rei, no Castelão. RB Bragantino pega o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão disputadas no dia 2 de setembro.
A partida
Os primeiros 25 minutos de Fortaleza e RB Bragantino foram bastante monótonos. Jogo muito disputado, mas sem oportunidades e momentos de emoção.
Lances contundentes só foram ocorrer a partir dos 28 minutos. Wellington Paulista resvala na bola, ela sobra para David que chutou para fora e desperdiçou uma chance de ouro.
O Massa Bruta acordou com o susto, mas não houve tempo para impor uma pressão. O Tricolor do Pici logo achou o seu gol. Wellington Paulista recebeu a bola, viu o goleiro adiantado e de muito longe conseguiu acertar um belo chute por cobertura e abrir o marcador: 1 a 0.
Já quase no final da etapa inicial, as coisas ficaram ainda piores para o RB Bragantino. Weverson faz falta dura em Tinga. O árbitro dá amarelo, mas ele foi ao VAR, revisou o lance e expulsou o jogador do RB Bragantino.
Assim como no primeiro tempo, a etapa complementar começou em ritmo devagar. O Tricolor do Pici valorizando a posse de bola, enquanto o Massa Bruta, com um jogador a menos, tentava criar alguma chance.
Superior numericamente e jogando muito melhor, não demorou para o Fortaleza ampliar o resultado. Em boa trama pelo lado direito, a bola sobrou na área e Romarinho chutou para marcar: 2 a 0.
O gol acabou com o time do RB Bragantino, que passou a se defender para que o prejuízo não fosse maior. Aliás, o goleiro Cleiton foi o responsável por impedir que seu time tomasse ainda mais gols.
Mas já quase no final da partida, ele não conseguiu evitar o terceiro gol. Gabriel Dias faz ótima jogada pelo lado direito e toca para trás, Wellington Paulista chegou batendo de primeira e dando números finais a partida: 3 a 0.
FORTALEZA 3 x 0 RB BRAGANTINOLocal: Castelão, Fortaleza (CE)Data-Hora: 29/08/2020 – 21h00Árbitro: Rafael Traci (SC)Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Eli Alves (SC)VAR: Héber Roberto Lopes (SC)Público/renda: pagantes:; total: / R$ Cartões amarelos: David e Bruno Melo (FOR), Realpe e Aderlan (BRA) Cartões vermelhos: Weverson (BRA)Gol: Wellington Paulista (38’/1ºT) e (40’/2ºT), Romarinho (14’/2ºT) FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias, aos 28/2ºT), Jackson (Paulão, aos 24’/1ºT), Quintero e Bruno Melo; Felipe, Romarinho (Fragapane, aos 28/2ºT) e Marlon; David (Yuri César, aos 19’/2ºT), Wellington Paulista e Osvaldo (Éderson, aos 19’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.RB BRAGANTINO: Cleiton; Weverton (Aderlan, aos 34’/2ºT), Léo Ortiz, Realpe e Weverson; Ricardo Ryller, Bruno Tubarão (Barreto, aos 17’/2ºT)e Lucas Evangelista (Leandrinho, aos 21’/2ºT); Artur (Luis Phelipe, aos 34’/2ºT), Chrigor (Hurtado, aos 34’/2ºT) e Morato. Técnico: Felipe Conceição.