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futebol

Com tranquilidade, Bahia derrota o Atlético-BA

Tricolor mostrou a sua força e saiu de campo com três pontos fundamentais...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 18:49
Crédito: Divulgação: Felipe Oliveira/Bahia
Em Pituaçu, o Bahia não jogou bem, mas fez o suficiente para derrotar o Atlético-BA por 2 a 1. Com o placar, o Esquadrão de Aço chegou aos 9 pontos, na 4ª colocação.
Calendário
Na próxima rodada, o Bahia encara o Bahia de Feira, em casa. O Atlético-BA mede forças com o Jacupiense, em casa.
O jogo
Com a necessidade de buscar o placar, o Bahia trabalhou a bola, mas só conseguiu abrir o marcador em chute de fora da área com Bruno Camilo, 1 a 0.
Na etapa final, o Esquadrão de Aço ampliou o marcador através de Gustavo Henrique, que aproveitou a falha do goleiro para balançar a rede. O Atlético-BA diminuiu em cobrança de pênalti e Dionisio descontou o marcador, 2 a 1.

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