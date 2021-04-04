Com tranquilidade, Bahia derrota o Atlético-BA

Crédito: Divulgação: Felipe Oliveira/Bahia

Em Pituaçu, o Bahia não jogou bem, mas fez o suficiente para derrotar o Atlético-BA por 2 a 1. Com o placar, o Esquadrão de Aço chegou aos 9 pontos, na 4ª colocação.

Calendário

Na próxima rodada, o Bahia encara o Bahia de Feira, em casa. O Atlético-BA mede forças com o Jacupiense, em casa.

O jogo

Com a necessidade de buscar o placar, o Bahia trabalhou a bola, mas só conseguiu abrir o marcador em chute de fora da área com Bruno Camilo, 1 a 0.