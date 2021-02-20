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Com trabalho tático e vídeo, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Vasco

Duelo contra o Cruz-Maltino será o último do Timão em casa na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 13:22

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 13:22

Crédito: Rodrigo Coca/A Corinthians
Na manhã deste sábado (20), o Corinthians realizou a sua última atividade visando a partida contra o Vasco, neste domingo (21), às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Este trabalho, na véspera do último confronto do Timão em casa neste Brasileirão, foi dividido em duas partes pelo técnico Vagner Mancini, que iniciou na parte interna do CT Joaquim Grava, passando alguns vídeos com instruções para os atletas e depois comandou um treino tático já em campo.
>> Veja a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos!Ao fim do treinamento, o elenco corintiano também repetiu algumas situações de bola parada.
O duelo contra o Vasco pode ser o último de real importância para o Timão na temporada. O time da Parque São Jorge, que ocupa a décima colocação do Brasileiro, com 49 pontos, briga pela última vaga brasileira na pré-Libertadores, mas, para isso, precisa vencer os dois últimos jogos e torcer para tropeços de Santos e Athletico-PR.

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