Com trabalho tático e vídeo, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Vasco

Crédito: Rodrigo Coca/A Corinthians

Na manhã deste sábado (20), o Corinthians realizou a sua última atividade visando a partida contra o Vasco, neste domingo (21), às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Este trabalho, na véspera do último confronto do Timão em casa neste Brasileirão, foi dividido em duas partes pelo técnico Vagner Mancini, que iniciou na parte interna do CT Joaquim Grava, passando alguns vídeos com instruções para os atletas e depois comandou um treino tático já em campo.

>> Veja a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos!Ao fim do treinamento, o elenco corintiano também repetiu algumas situações de bola parada.