Com trabalho destacado no Bahia, Júnior Chávare promove mudanças

Crédito: Diretor chegou ao clube há dois meses (Felipe Oliveira/EC Bahia

Contratado no início de março, Júnior Chávare, gerente de futebol profissional, reforçou a comissão técnica do Bahia para ajudar a montar o elenco da temporada 2021. Em conjunto com os dirigentes, Chávare buscou no mercado reforços pontuais e consolidou a equipe de transição, conseguindo colher os bons frutos coletivos.>Os dez primeiros jogos do Bahia pelo BrasileirãoRecentemente, o clube conquistou a Copa do Nordeste, maior torneio regional de clubes do Brasil, está na terceira fase da Copa do Brasil e é líder de seu grupo na Copa Sul-Americana.

- Cheguei em um clube com uma estrutura consolidada, busquei implementar algumas coisas para dar sequência no bom trabalho realizado pela direção. Com essa mudança, já estamos alcançando grandes feitos na temporada, como o título da Copa do Nordeste, que ficará marcado na história do clube, mas ainda temos um longo caminho pela frente, estamos trabalhando em todas as frentes para levar alegria aos torcedores - disse o dirigente.

Na decisão do Nordestão, Matheus Teixeira e Renan Guedes, dois jogadores da equipe de transição, tiveram boas atuações e foram importantes para a conquista do título. O diretor ressaltou a importância do trabalho de integração feito no clube:

- A integração do time de transição com o elenco principal está nos ajudando a revelar grandes atletas e suprir as necessidades do treinador. Sempre buscamos boas oportunidades no mercado e conseguimos trazer jogadores de qualidade para reforçar o elenco.

Em passagem pelas categorias de base do Atlético-MG, Júnior Chávare implementou um sistema parecido para promover jovens jogadores. O clube captava os atletas em formação e realizava o processo de formação dos jogadores dentro do clube para serem aproveitados pela equipe principal.