Com todos atacantes à disposição, herói do Palmeiras na Libertadores fica fora contra o Atlético-MG

O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG e seguiu viagem para Belo Horizonte. Breno Lopes, herói da conquista no Maracanã, não foi relacionado para o confronto de volta da semifinal da competição nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília) no Mineirão.O atacante permaneceu em São Paulo por opção do técnico Abel Ferreira. Com todos os atletas de frente disponíveis, o comandante deverá escalar o mesmo trio da semana passada com Dudu, Rony e Luiz Adriano. Assim, ficam como opções Wesley, Gabriel Veron, Willian e Deyverson.A formação completa deve ser a mesma do empate sem gols no Allianz Parque: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.