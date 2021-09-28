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futebol

Com todos atacantes à disposição, herói do Palmeiras na Libertadores fica fora contra o Atlético-MG

Por opção de Abel Ferreira, Breno Lopes não foi relacionado para o jogo de volta da semifinal, no Mineirão
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Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG e seguiu viagem para Belo Horizonte. Breno Lopes, herói da conquista no Maracanã, não foi relacionado para o confronto de volta da semifinal da competição nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília) no Mineirão.O atacante permaneceu em São Paulo por opção do técnico Abel Ferreira. Com todos os atletas de frente disponíveis, o comandante deverá escalar o mesmo trio da semana passada com Dudu, Rony e Luiz Adriano. Assim, ficam como opções Wesley, Gabriel Veron, Willian e Deyverson.A formação completa deve ser a mesma do empate sem gols no Allianz Parque: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.
O lateral-esquerdo Jorge, estreante no Dérbi, é outro que fica à disposição pela primeira vez no banco de reservas para a Libertadores.
Para avançar, o Verdão precisa vencer ou empatar com gols. Em caso de nova igualdade em 0 a 0, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

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