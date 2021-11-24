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futebol

Com todo elenco à disposição, Flamengo faz primeiro treino em Montevidéu

Elenco de Renato Gaúcho treinou no estádio do Peñarol na tarde desta quarta, mesmo dia em que a delegação desembarcou em Montevidéu...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 17:17
Desde 12h (de Brasília) em solo uruguaio, o Flamengo mal teve tempo de desfazer as malas e, nesta quarta-feira, mesmo dia do voo vindo de Porto Alegre, já realizou o primeiro treino em Montevidéu, sede da final da Libertadores. Iniciada às 16h (de Brasília), a atividade esteve aberta para jornalistas em seus 15 primeiros minutos. Todo o grupo esteve à disposição.Como de costume, os atletas que foram titulares na partida de terça, em Porto Alegre contra o Grêmio, fizeram apenas um trabalho regenerativo, indo ao campo do Peñarol para um treino leve. O meia Arrascaeta e o atacante Pedro, recém-recuperados de lesões e que entraram no frustrante empate com o Tricolor, realizaram atividades específicas na academia antes de subir ao gramado. Os dois estarão à disposição para a final de sábado.O time do Flamengo ainda treina em Montevidéu, no mesmo local (que contou com algumas reformas na parte interna, como aprimoramento da academia), nesta quinta e sexta-feira, ambas as vezes a partir das 15h30 (de Brasília).
Crédito: JogadoresdoFlamengotreinandonoestádiodoPeñarol,nestaquarta-feira(Foto:LazloDalfovo/LANCE!

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