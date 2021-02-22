Com título inédito, Flamengo finaliza temporada como mandante; veja números

O Flamengo encerrou a temporada. Mas calma lá, torcedor que está ansioso pela derradeira rodada do Campeonato Brasileiro, que pode ser conquistado pelo clube pela oitava vez, nesta quinta-feira... O Flamengo encerrou a sua participação como mandante na temporada, após a vitória sobre o Internacional, no último domingo, pela 37ª rodada e no Maracanã. Veja os gols:OS NÚMEROS NO MARACA
Ao todo, como mandante, foram um título inédito (relembre abaixo) e 31 jogos do grupo principal no Maracanã na temporada 2020/21, atípica por conta da pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, com estádios vazios. Quanto aos números no estádio, foram 21 vitórias em 31 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas, o que rendeu um aproveitamento de 73,1%. Foram 63 gols marcados e 30 sofridos.
Houve mais jogos do Fla no Maracanã, sobretudo pelo Rubro-Negro ter realizado todas as partidas do Estadual-2020 no local, mas como visitante. O recorte citado acima não se atém a tal condição.
No geral, o Flamengo arrecadou R$ 22,2 milhões de bilheteria como mandante - evidentemente, no período pré-paralisação por conta da Covid-19.
VITÓRIA FORA DO RIO
Cabe destacar que o Flamengo ainda realizou um jogo como mandante fora do Rio. A partida foi contra o Palmeiras, pela 31ª rodada do Brasileirão, quando o clube teve que atuar em Brasília (Mané Garrincha) pelo fato de, no período, o Maracanã ter sido palco da final da Libertadores.
Na capital, o Flamengo venceu o Palmeiras (2 a 0). Portanto, se consideramos este jogo para o aproveitamento do grupo principal como mandante, o número sobe de 73,1% para 74%.
Mesmo líder do Brasileiro, o Flamengo, sem o apoio da Nação, não possui a melhor campanha. Tem a terceira principal, com 11 vitórias em 19 jogos (ficando atrás do Inter, com 12, e do Atlético-MG, com 13).
TÍTULO INÉDITO EM CASA
Agora, não tem mais para onde correr: o último jogo da temporada é fora de casa, mas o Octa está em jogo para o Flamengo, que só depende de si. O duelo da vez será contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi.
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Com a vitória de ontem, o Flamengo chegou à liderança do Brasileiro, onde está com vantagem de dois pontos. Em tempo: no mesmo horário, o Internacional, segundo colocado, recebe o Corinthians no Beira-Rio.
JOGOS COMO MANDANTE NO MARACANÃ (grupo principal)
Flamengo 2x0 Madureira (6ª rodada da Taça Guanabara)Flamengo 3x0 Independiente Del Valle (Recopa Sul-Americana)Flamengo 3x0 Botafogo (2ª rodada da Taça Rio)Flamengo 3x0 Barcelona-EQU (2ª rodada da Libertadores)Flamengo 2x1 Portuguesa (3ª rodada da Taça Rio)Flamengo 2x0 Boavista (5ª rodada da Taça Rio)Flamengo 2x0 Volta Redonda (Semifinal da Taça Rio)Flamengo 1x0 Fluminense (volta da Final do Campeonato Carioca)Flamengo 0x1 Atlético-MG (1ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 1x1 Grêmio (4ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 1x1 Botafogo (5ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 2x1 Fortaleza (8ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 4x0 Independiente Del Valle (5ª rodada da Libertadores)Flamengo 3x1 Athletico-PR (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 3x0 Sport (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 2x1 Goiás (11ª rodada - atrasada - do Campeonato Brasileiro)Flamengo 1x1 RB Bragantino (16ª rodada do Campeonato BrasileiroFlamengo 3x1 Junior Barranquilla (6ª rodada da Libertadores)Flamengo 1x4 São Paulo (19ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 3x2 Athletico-PR (volta das oitavas da Copa do Brasil)Flamengo 1x2 São Paulo (ida das quartas da Copa do Brasil)Flamengo 1x1 Atlético-GO (21ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 3x1 Coritiba (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 1(3)x(5)1 Racing volta das oitavas da Libertadores)Flamengo 4x1 Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 4x3 Bahia (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 1x2 Fluminense (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 0x2 Ceará (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 2x0 Vasco (34ª rodada do Campeonato Brasileiro)Flamengo 2x1 Corinthians (36ª rodada do Campeonato BrasileiroFlamengo 2x1 Internacional (37ª rodada do Campeonato Brasileiro)