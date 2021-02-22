Com título inédito, Flamengo finaliza temporada como mandante; veja números

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo encerrou a temporada. Mas calma lá, torcedor que está ansioso pela derradeira rodada do Campeonato Brasileiro, que pode ser conquistado pelo clube pela oitava vez, nesta quinta-feira... O Flamengo encerrou a sua participação como mandante na temporada, após a vitória sobre o Internacional, no último domingo, pela 37ª rodada e no Maracanã. Veja os gols:OS NÚMEROS NO MARACA

Ao todo, como mandante, foram um título inédito (relembre abaixo) e 31 jogos do grupo principal no Maracanã na temporada 2020/21, atípica por conta da pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, com estádios vazios. Quanto aos números no estádio, foram 21 vitórias em 31 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas, o que rendeu um aproveitamento de 73,1%. Foram 63 gols marcados e 30 sofridos.

Houve mais jogos do Fla no Maracanã, sobretudo pelo Rubro-Negro ter realizado todas as partidas do Estadual-2020 no local, mas como visitante. O recorte citado acima não se atém a tal condição.

No geral, o Flamengo arrecadou R$ 22,2 milhões de bilheteria como mandante - evidentemente, no período pré-paralisação por conta da Covid-19.

VITÓRIA FORA DO RIO

Cabe destacar que o Flamengo ainda realizou um jogo como mandante fora do Rio. A partida foi contra o Palmeiras, pela 31ª rodada do Brasileirão, quando o clube teve que atuar em Brasília (Mané Garrincha) pelo fato de, no período, o Maracanã ter sido palco da final da Libertadores.

Na capital, o Flamengo venceu o Palmeiras (2 a 0). Portanto, se consideramos este jogo para o aproveitamento do grupo principal como mandante, o número sobe de 73,1% para 74%.

Mesmo líder do Brasileiro, o Flamengo, sem o apoio da Nação, não possui a melhor campanha. Tem a terceira principal, com 11 vitórias em 19 jogos (ficando atrás do Inter, com 12, e do Atlético-MG, com 13).

TÍTULO INÉDITO EM CASA

Agora, não tem mais para onde correr: o último jogo da temporada é fora de casa, mas o Octa está em jogo para o Flamengo, que só depende de si. O duelo da vez será contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi.

+ Resta um! Confira e simule a tabela do Brasileiro

Com a vitória de ontem, o Flamengo chegou à liderança do Brasileiro, onde está com vantagem de dois pontos. Em tempo: no mesmo horário, o Internacional, segundo colocado, recebe o Corinthians no Beira-Rio.

JOGOS COMO MANDANTE NO MARACANÃ (grupo principal)