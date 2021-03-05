Com titulares do Dérbi à disposição, Corinthians segue preparação para enfrentar a Ponte

Falar que o técnico Vagner Mancini teve todo o elenco à disposição no treinamento desta sexta-feira (5), no CT Joaquim Grava, é delicado. Com o grupo do Corinthians com vários problemas, o principal deles com um surto de Covid-19 que atingiu 10 jogadores, o treinador corintiano teve pela primeira vez os titulares do empate contra o Palmeiras, por 2 a 2, na última quarta-feira (3), pela segunda rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. O time se prepara para encarar a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, em Itaquera, pela terceira partida do Campeonato Paulista, a fim de encerrar uma sequência negativa de sete jogos sem vitórias, desses os quatro últimos foram empates.