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Com titulares do Dérbi à disposição, Corinthians segue preparação para enfrentar a Ponte

Vagner Mancini comandou um trabalho de saída de bolas e jogadas ofensivas em atividade realizada nesta sexta-feira (5)...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 14:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Falar que o técnico Vagner Mancini teve todo o elenco à disposição no treinamento desta sexta-feira (5), no CT Joaquim Grava, é delicado. Com o grupo do Corinthians com vários problemas, o principal deles com um surto de Covid-19 que atingiu 10 jogadores, o treinador corintiano teve pela primeira vez os titulares do empate contra o Palmeiras, por 2 a 2, na última quarta-feira (3), pela segunda rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. O time se prepara para encarar a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, em Itaquera, pela terceira partida do Campeonato Paulista, a fim de encerrar uma sequência negativa de sete jogos sem vitórias, desses os quatro últimos foram empates.
Sob o comando de Mancini, que terá que quebrar a cabeça para escalar o time contra a Macaca, os atletas corintianos fizeram um trabalho tático em campo reduzido. A atividade foi focada em saídas de bola e situações ofensivas.
Com dois empates em dois jogos pelo Paulista, o Timão está na segunda colocação do grupo A, atrás do Santo André, mas a frente de Botafogo e Inter de Limeira.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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