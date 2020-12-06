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Com titulares de volta, Palmeiras inicia preparação para encarar o Libertad

Verdão deve contar com a volta de pelo menos cinco jogadores para o duelo diante dos paraguaios, pelas quartas de final da Libertadores 2020
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LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 14:55

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 14:55

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O domingo não é mais de descanso na Academia de Futebol do Palmeiras. Já virou rotina com Abel Ferreira o clube atuar no sábado e, na manhã do dia seguinte, se reapresentar no CT visando já iniciar a preparação para o duelo do meio de semana. Desta vez, a missão será buscar um bom resultado em Assunção-PAR, na próxima terça-feira (8), diante do Libertad, pelas quartas da Libertadores.
Ainda isolado em um hotel na capital paulista por causa da Covid-19, Abel Ferreira acompanhou a atividade de maneira virtual, e viu importantes reforços que não atuaram no empate diante do Santos aparecerem no gramado da Academia.
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Gabriel Menino, Danilo, Gustavo Gómez, Rony e Scarpa participaram da atividade com os demais reservas e estão prontos para retornarem ao time nesta terça-feira.
Alan Empereur, que foi titular na partida contra o Santos mas saiu após sentir dores na perna direita, teve um entorse no joelho detectado após exames realizados nesta manhã (6) e será reavaliado nos próximos dias. O zagueiro está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance enquanto se recupera.
Marcos Rocha, o último atleta profissional do Palmeiras ainda positivado com a Covid-19, retorna aos treinos nesta semana, mas não deve fazer parte da delegação que enfrenta o Libertad.
O elenco alviverde treina nesta segunda-feira (7) às 10h (horário de Brasília), e já viaja para o Paraguai após a última atividade antes do duelo diante do Libertad, pelo jogo de ida das quartas da Libertadores.

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